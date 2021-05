Μεσανατολικό: Τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Στη Λωρίδα της Γάζας ακούγονταν πυρά όπλων σε ένδειξη χαράς, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο Ισραήλ δεν ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή, που θεωρητικά βάζει τέλος σε 10 ημέρες πολυαίμακτων εχθροπραξιών.

#Gaza now after the ceasefire.#غزة_تنتصر 🇵🇸 pic.twitter.com/NpNmiwOvHq

— Abdalhay Alhouseini 🇵🇸 (@aboodalhouseini) May 21, 2021