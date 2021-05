Ο Μπαράκ Ομπάμα λέει «γαλλικά» για τον Τραμπ: «Ρατσιστής, σεξιστικό γουρούνι, διεφθαρμένος μ…ας»

Το τι ακούστηκε κρυφά από τα χείλη για Ομπάμα για τον διάδοχό του στο Λευκό Οίκο δε λέγεται! Σύμφωνα μ’ ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Guardian», ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «τρελό», «ρατσιστή, σεξιστικό γουρούνι», «γαμ…ο παράφρονα» και «διεφθαρμένο μαλ…α».

Μάλιστα, τα υβριστικά αυτά σχόλια έφτασαν στ’ .. αυτιά του Τραμπ προκαλώντας την έντονη δυσφορία του, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Σε τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν μας έχει συνηθίσει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Τραμπ κατάφερε να απελευθερώσει τη… γλώσσα του Ομπάμα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», αποκαλύπτοντας αποσπάσματα του νέου βιβλίου, υπό τον τίτλο:«Βattle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump», ο Ομπάμα στόλισε με ουκ ολίγα κοσμητικά επίθετα τον Τραμπ.

Το βιβλίο υπογράφει ο Έντουαρντ Ισαάκ Ντόβερε, συντάκτης του αμερικανικού περιοδικού «The Atlantic», σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο της βρετανικής εφημερίδας.

Στη διάρκεια της θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ομπάμα δεν επέκρινε αλλά και ούτε επιτέθηκε δημοσίως στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, στα παρασκήνια, ξεσάλωνε… εκστομίζοντας σε γνωστούς του διάφορα «γαλλικά» σε βάρος του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου.

Στο βιβλίο του, ο Αμερικανός συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο Μπαράκ Ομπάμα αρχικά προτιμούσε τον Τραμπ στην προεδρία από τον Τεντ Κρουζ, καθώς ο Τραμπ δεν έφτανε ούτε κατά διάνοια την ευφυΐα του σκληροπυρηνικού γερουσιαστή του Τέξας.

«Δεν πίστευα πως θα είχαμε για πρόεδρο έναν ρατσιστή, ένα σεξιστικό γουρούνι»

Όμως, από το 2017, όταν άρχισε να σηκώνει… κεφάλι στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ, ο Ομπάμα αντέδρασε όπως πολλοί στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

«Είναι τρελός. Οι μεγάλοι δωρητές ψάχνουν να αποσπάσουν μια αντίδρασή του σε αντάλλαγμα για τις μεγάλες επιταγές που γράφουν στον όμιλό του» είχε πει ο Ομπάμα, σύμφωνα με τον Ντόβερε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Ομπάμα έλεγε συχνά-πυκνά: «Δεν πίστευα πως θα ήταν τόσο άσχημα» και κάποιες φορές: «Δεν πίστευα πως θα είχαμε για πρόεδρο έναν ρατσιστή, ένα σεξιστικό γουρούνι».

Όταν όμως ο Ομπάμα πληροφορήθηκε ότι ο Τραμπ μιλούσε με ξένους ηγέτες -περιλαμβανομένου και του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω έρευνας για την εμπλοκή της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές- χωρίς συμβούλους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, τότε τον χαρακτήρισε «διεφθαρμένο μαλ…α».

