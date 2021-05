Σε μια απίστευτη αποκάλυψη προχώρησε η Lady Gaga, μιλώντας για τον βιασμό που υπέστη στα 19 της, με τον βιαστή της να την αφήνει έγκυο.

Η διάσημη τραγουδίστρια ήταν 19 ετών όταν έπεσε θύμα βιασμού από μουσικό παραγωγό, που απείλησε να καταστρέψει όλη τη μουσική της αν δεν έβγαζε τα ρούχα της.

Λέει πως ο φερόμενος βιαστής την «παράτησε τότε έγκυο σε μια γωνιά… επειδή έκανα εμετούς».

Χρόνια αργότερα, έπαθε «ψυχωτικό επεισόδιο» και ήταν σε «απόλυτη κατάσταση παράνοιας» ως αποτέλεσμα του ψυχολογικού τραυματισμού της.

Η Gaga, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Stefani Germanotta, μίλησε στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς «The Me You Can’t See» των πρίγκιπα Ουίλιαμ και Όπρα Γουίνφρεϊ για το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία.

Περιγράφοντας την επίθεση, που συνέβη στις πρώτες ημέρες της καριέρας της στην μουσική βιομηχανία, ξέσπασε σε δάκρυα.

«Βγάλε τα ρούχα σου»

«Ήμουν 19 ετών, και εργαζόμουν στη βιομηχανία, και ένας παραγωγός μού είπε, «Βγάλε τα ρούχα σου»», ανέφερε. «Είπα όχι και έφυγα, και μου είπε ότι θα καταστρέψει όλη τη μουσική μου. Και δεν σταματούσε. Δεν σταματούσε να με ρωτάει, απλώς πάγωσα και… δεν θυμάμαι καν», πρόσθεσε.

Σήμερα στα 35 της, η τραγουδίστρια λέει πως δεν θα κατονομάσει ποτέ τον βιαστή της. «Κατανοώ αυτό το κίνημα #MeToo, καταλαβαίνω πως μερικοί άνθρωποι νιώθουν πραγματικά άνετα με όλο αυτό, αλλά εγώ όχι», συνέχισε. «Δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ μπροστά μου αυτόν τον άνθρωπο».

Η Lady Gaga μίλησε πρώτη φορά για τον βιασμό της το 2014, και αναφέρθηκε σε αυτόν επίσης μέσα από τραγούδια της, όπως τα «Til It Happens To You» και «Swine». Τα τραγούδια συμπεριλήφθηκαν στο soundtrack του «The Hunting Ground», ένα ντοκιμαντέρ για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε εστίες αμερικανικών κολεγίων, που ήταν υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ το 2016.

Είπε ότι η κατάρρευση ήρθε μετά από χρόνια- και ήταν ακόμη σε εξέλιξη όταν βραβεύτηκε με Όσκαρ για το «A Star Is Born» το 2019.

Ξεκίνησε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με οξείς πόνους και μούδιασμα, και προς έκπληξή της, την έστειλαν στον ψυχίατρο.

«Δεν αισθανόμουν το ίδιο μου το σώμα», λέει. «Στην αρχή ένιωθα αφόρητο πόνο, μετά μούδιαζα, και μετά ήμουν άρρωστη για εβδομάδες. Συνειδητοποίησα πως ήταν ο ίδιος πόνος που ένιωθα όταν ο άνθρωπος που με βίασε, με παράτησε έγκυο σε μια γωνιά, στο σπίτι των γονιών μου, επειδή έκανα εμετούς και ήμουν χάλια. Επειδή είχα υποστεί κακοποίηση και ήμουν κλειδωμένη σε ένα στούντιο για μήνες».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως το τραύμα την άλλαξε ως άνθρωπο, και πως δεν θα απαλλαχτεί ποτέ.

«Έπαθα ψυχωτικό επεισόδιο και, για μερικά χρόνια, δεν ήμουν το ίδιο κορίτσι. Ο τρόπος που αισθάνομαι όταν νιώθω πόνο ήταν όπως ένιωθα μετά τον βιασμό μου. Έκανα τόσες πολλές μαγνητικές και άλλες εξετάσεις και δεν έβρισκαν τίποτα. Αλλά το σώμα θυμάται», εξήγησε.

Χρειάστηκε δυόμιση χρόνια για να αναρρώσει, όπως λέει, αλλά «μια αφορμή» είναι αρκετή για να επιστρέψει ξανά στον σωματικό και συναισθηματικό πόνο.

Ωστόσο, έκλεισε την συνέντευξη ελπιδοφόρα, λέγοντας πως μετά από χρόνια προσπάθειας, έχει μάθει «όλους τους τρόπους για να τραβάω έξω τον εαυτό μου».

-