Ένας σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών που έπληξε χθες την επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας, προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 ακόμη, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Τον σεισμό, εστιακού βάθους 8χλμ ακολούθησαν μετασεισμοί, μετέδωσε το CCTV.

Επικαλούμενο τις αρχές μετέδωσε πως κατέρρευσαν τμήματα δρόμων και κατολισθήσεις διέκοψαν τη λειτουργία σε ορισμένες γραμμές συγκοινωνιών, αλλά η ηλεκτροδότηση, τα τηλέφωνα και το διαδίκτυο λειτουργούν.

Ακολούθησαν μετασεισμοί – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη Νταλί

Σε ένα tweet, το κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times ανέφερε ότι κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης στο Νταλί, μια πόλη 134.000 ανθρώπων στην επαρχία Γιουνάν, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 24 χλμ από το επίκεντρο του σεισμού.

🇨🇳🕯 Strong #earthquakes in Dali in southwest #China‘s Yunnan Province have killed two people in Yangbi County and one in Yongping County, according to initial reports. And a total of 27 people were injured. Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/xdvOIoH4UV

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 22, 2021