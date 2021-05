Επικοινωνία Δένδια με Λιθουανό ομόλογό του για υποχρεωτική προσγείωση αεροσκάφους

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Λαντσμπέργκις τον ενημέρωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η λιθουανική πλευρά για τη μεταφορά των επιβατών στο Βίλνιους, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη για την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών και ότι θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειες τους και στο πλαίσιο της ΕΕ», σημειώνει.

FM @NikosDendias spoke by phone w/ #Lithuania FM @GLandsbergis, who informed him on the conditions under which the Ryanair aircraft was forced to land in Minsk and on the Lithuanian side’s efforts to transport passengers to Vilnius (1/2) pic.twitter.com/msMFhjlIVd

