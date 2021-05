Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενεργοποίησε το σχέδιο εκκένωσης της πόλης Γκόμα, στα ανατολικά της χώρας, μετά την έκρηξη ενός ηφαιστείου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πάτρικ Μουγιάγια.

Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα βορείως της Γκόμα.

Το Νιραγκόνγκο, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, εξερράγη αιφνιδιαστικά σήμερα, όπως ανέφερε ένας ηφαιστειολόγος από την πόλη Γκόμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«Βλέπω σιντριβάνια λάβας», είπε ο Ντάριο Τεντέσκο. «Προς το παρόν δεν εκκενώνονται» τα γύρω χωριά, εξήγησε, λέγοντας ότι δεν αναμένει να απειληθεί η Γκόμα.

Mount #Nyiragongo volcano in DR Congo is currently erupting. It is on the outskirts of Goma, a city of 670,000 people. In 2002, 294 people died and 120,000 were left homeless when an eruption sent a lava flow through the heart of the city. #Congo pic.twitter.com/95fRtdHGOE

— Felix Tih (@Felix_Tih) May 22, 2021