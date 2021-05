Μητσοτάκης: Εντονη καταδίκη της «πειρατικής» σύλληψης δημοσιογράφου από το καθεστώς Λουκασένκο

Την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε η «πειρατική» σύλληψη αντιφρονούντα δημοσιογράφου από το καθεστώς Λουκασένκο: όπως είναι γνωστό, η Λευκορωσία ανάγκασε τους πιλότους εμπορικής πτήσης που απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό τη Λιθουανία, να προσγειωθούν στην Λευκορωσία προκειμένου να συλλάβουν τον αντιφρονούντα, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα και την ποινή του θανάτου στην χώρα του.

Ο κ. Μητσοτάκης , σε ανάρτησή του στο twitter, κάνει λόγο για «σοκαριστική πράξη», ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών και προαναγγέλλει ότι το θέμα θα τεθεί στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Δευτέρα, ώστε να ενταθεί η πίεση προς το καθεστώς Λουκασένκο.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη έχει ως εξής:

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.

