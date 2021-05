Πολιτικές προεκτάσεις αποκτά το θρίλερ στον αέρα με αεροπλάνο της Ryanair, που αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους και υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μινσκ από τις αρχές της Λευκορωσίας.

Ευρωπαίοι πολιτικοί και διεθνή ΜΜΕ κάνουν ξεκάθαρα λόγο για αεροπειρατεία και απαγωγή, καθώς μυστικοί πράκτορες συνέλαβαν τον αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο Ρομάν Προτασέβιτς, κατέλαβαν την πτήση από Ελλάδα προς Λιθουανία και την ανάγκασαν να γυρίσει προς την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, προφασιζόμενοι ότι υπάρχει βόμβα στο αεροσκάφος.

According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch

Tην άμεση και σκληρή αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών ζητεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο φέρεται να διέταξε την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ και τη σύλληψη του ακτιβιστή Ραμάν Προτασέβιτς.

«Ο Λουκασένκο έχει γίνει απειλή όχι μόνο για τους πολίτες του αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια» ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ και προσέθεσε ότι «η πράξη της κρατικής τρομοκρατίας απαιτεί άμεση και σκληρή αντίδραση όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών».

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ινγκρίτα Σιμονίτε, έγραψε στο Twitter: “Οι επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους βρέθηκαν σε κίνδυνο όταν αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στο Μινσκ. Ζητούμε το αεροσκάφος και οι επιβάτες να αναχωρήσουν αμέσως για το Βίλνιους!”.

Passengers and crew of Ryanair flight en route from Athens to Vilnius have been put in danger – when forcibly landed in Minsk.

We demand that the plane and passengers be allowed to fly to Vilnius immediately!

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 23, 2021