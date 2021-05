Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν πέντε μήνες, την Δευτέρα, το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, δεν προστατευόταν από δυνάμεις της Εθνοφρουράς, καθώς η απειλή της ακροδεξιάς βίας μειώθηκε μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

Η αποστολή τους να προστατεύουν το Κογκρέσο έληξε επίσημα και οι εναπομείναντες 2.149 στρατιώτες, ενός σώματος που είχε αναπτύξει 26.000 μέλη του στην κορύφωση αυτής της έκτακτης κατάστασης, έφυγαν από την αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο.

Το Καπιτώλιο τελούσε υπό καθεστώς αυστηρής ασφάλειας από τις 6 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου μετά από ομιλία του τότε προέδρου, που τους ενθάρρυνε να αποτρέψουν τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να κυρώσουν την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Πολλοί εκατοντάδες από αυτούς τους οπαδούς εξαπέλυσαν βίαιη επίθεση εισβάλοντας στο κτίριο και σπέρνοντας χάος. Πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού του Καπιτωλίου, σκοτώθηκαν.

Ο φόβος νέων απειλών, κατά την περίοδο ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, είχε οδηγήσει στην ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς και στην ανέγερση συρμάτινων φρακτών γύρω από το Καπιτώλιο, που το έκαναν να φαίνεται σαν ένα κτίριο σε κατάσταση πολιορκίας.

Οι στρατιώτες παρέμειναν στην αμερικανική πρωτεύουσα για αρκετούς μήνες μετά την τελετή ορκωμοσίας, καθώς οι έρευνες γι’ αυτό που πολλοί αποκαλούν «στάση» συνεχίζεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορήθηκε και αθωώθηκε στη δίκη του στο Κογκρέσο για το ρόλο του στην επίθεση, στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι οι επιτιθέμενοι δεν αποτελούσαν «καμία απειλή» στους εκλεγμένους αξιωματούχους και επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των γεγονότων.

Από τις 6 Ιανουαρίου, το FBI έχει συλλάβει και έχει ασκήσει διώξεις σε περίπου 440 άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση, αρκετοί από τους οποίους συνδέονται με ένοπλες πολιτοφυλακές.

Αυτοί οι στρατιώτες «όχι μόνο προστάτευαν τον χώρο (σ.σ. του Καπιτωλίου), αλλά και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους που εργάζονται εκεί, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι υποθέσεις του λαού μπορούν να συνεχιστούν αμείωτα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ τα χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς, που άφησαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, για να φρουρούν το Καπιτώλιο τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μετά τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου», τόνισε με tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής, Μπραντ Σνάιντερ.

