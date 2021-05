Η αστυνομία της Καταλονίας ερευνά τις συνθήκες θανάτου ενός άνδρα που πιστεύεται ότι παγιδεύτηκε στο εσωτερικό ενός μεγάλου αγάλματος από πεπιεσμένο χαρτί που απεικονίζει έναν δεινόσαυρο, στην προσπάθειά του να… πιάσει το κινητό του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο άγαλμα στη Σάντα Κολόμα ντε Γκραμενέτ, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, μετά από κλήση ενός άνδρα που είχε παρατηρήσει μαζί με τον γιο του κάτι παράξενο στο εσωτερικό του χάρτινου στεγόσαυρου το απόγευμα του Σαββάτου.

Headline of the day: «Missing man found dead inside Spanish dinosaur statue» https://t.co/b4gbJN2b3q

«Ένας πατέρας με τον γιο του παρατήρησαν ότι υπήρχε κάτι στο εσωτερικό του αγάλματος και σήμαναν συναγερμό», εξήγησε.

“Missing man found dead inside Spanish dinosaur statue” sounds like the start of a TV detective episode. Or CSI: Barcelona.

