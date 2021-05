Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η Καμάλα Χάρις να σκουπίζει το χέρι της στο παντελόνι της ύστερα από χειραψία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Ειδικότερα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Μουν Τζάε-ιν, την Παρασκευή (21/5), αλλά η κίνησή της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Το twitter ήρε «φωτιά» μετά την κίνησή της να σκουπίσει το χέρι της επιδεικτικά. Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτή είναι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ; Όχι μόνο ήταν ασεβής, αλλά θα χαρακτηρίζονταν από όλα τα μέσα ως ‘ρατσιστική’ κίνηση εάν ήταν Ρεπουμπλικανή». Ένας άλλος έκανε λόγο για προσβλητική κίνηση: «Η Καμάλα Χάρις προσβάλει τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζάε-ιν σκουπίζοντας το χέρι της μετά την χειραψία τους».

Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που υποστήριξαν ότι η συνάντηση έγινε εν μέσω κοροναϊού και πως η κίνηση αυτή ήταν αυθόρμητη. «Ζούμε σε εποχή κοροναϊού. Κι εγώ πλένω αμέσως τα χέρια μου μόλις αγγίξω κάποιον άλλον», τονίζουν. Σημειώνεται ότι ήταν από τις πιο σημαντικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε καθήκοντα και μάλιστα από τις πρώτες χωρίς την χρήση μάσκας.

Kamala Harris insults the South Korean President Moon Jae-in by wiping her hand off after shaking his hand. #USA #SouthKorea #Democrats #KamalaHarris #MoonJaein #DiplomaticIncident #ForeignAffairs #Insult #Wipe #BadManners pic.twitter.com/h8bysZKeql

— Tree of Knowledge (@TreeofKnowled14) May 22, 2021