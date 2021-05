Ο Λουκασένκο φαίνεται πως δεν αρκέστηκε στη σύλληψη του Ρόμαν Προτάσεβιτς καθώς, σύμφωνα με καταγγελία της αρχηγού της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη της συντρόφου του.

Σε ανάρτησή της, η Τιχανόφσκαγια ενημέρωσε πως η Σοφία Σαπέγκα, σύντροφος του ακτιβιστή δημοσιογράφου η οποία κατάγεται από τη Ρωσία, συνελήφθη στο Μινσκ και κρατείται από τις αρχές της χώρας.

Μάλιστα, η αρχηγός της αντιπολίτευσης ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή της, όπως και του Προτάσεβιτς.

Την πληροφορία για τη σύλληψη της 23χρονης μετέδωσε και το πρακτορείο ειδήσεων - επικαλούμενο ανακοίνωση του πανεπιστημίου στο οποίο φοιτά η κοπέλα. Ο εκπρόσωπός του είπε ότι η Σοφία Σαπέγκα και ο Ρόμαν Προτάσεβιτς βρίσκονταν για διακοπές στην Ελλάδα μαζί.

Η σύλληψη της Σαπέγκα επιβεβαιώθηκε και από την οικογένειά της.

Sofia Sapega, Raman Pratasevich’s girlfriend and a 🇷🇺 citizen, was detained yesterday in Minsk too. We must demand the immediate release of Raman and Sofia. It is also important to launch an international investigation and end the impunity of Lukashenka’s regime. pic.twitter.com/NNMfxQbwrq

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021