Ζωντανός είναι ο 26χρονος Λευκορώσος δημοσιογράφος και μπλόγκερ Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Μινσκ όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, που πραγματοποιούσε την πτήση Αθήνα – Βίλνιους, εξαναγκάστηκε να προσγειωθεί στη λευκορωσική πρωτεύουσα.

Πάνω από 24 ώρες μετά το θρίλερ στον αέρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας δημοσίευσε βίντεο με τον Προτάσεβιτς να κάνει δήλωση σε κάμερα και να… ομολογεί ότι διοργάνωσε διαδηλώσεις. Αναφέρει μάλιστα ότι οι αρχές του συμπεριφέρθηκαν «σωστά και σύμφωνα με τον νόμο».

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka’s thugs treat him «correctly» and «lawfully». He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD

