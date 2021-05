Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο που έστειλε «μαχητικά« για να υποχρεώσει αεροσκάφος της Ryanair σε αναγκαστική προσγείωση θα είναι ο πρωταγωνιστής της σημερινής έκτακτης συνόδους κορυφής.

H σύλληψη εν μέσω πτήσης ενός αντικαθεστωτικού ρεπόρτερ με την «απαγωγή» μιας πτήσης με 171 επιβάτες έχει προκαλέσει ορυμαγδό δηλώσεων καταδίκης και πλέον η επιβολή κυρώσεων θεωρείται δεδομένη.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, σκοπός των αρχών της Λευκορωσίας ήταν η σύλληψη ενός από τους επιβάτες, του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου, Ραμάν Προτασέβιτς, ο οποίος κινδυνεύει με θανατική ποινή. Ο Λιθουανός πρόεδρος, Αλεξάντρ Λουκασένκο, έδωσε εντολή να απογειωθούν μαχητικά για να αναγκάσουν το αεροσκάφος της Ryanair να προσγειωθεί.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν βρέθηκε «τίποτα το δυσάρεστο» αφού ενημερώθηκε από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Λευκορωσίας για μια πιθανή απειλή για την ασφάλεια ενός αεροσκάφους της, στο οποίο δόθηκε η οδηγία να προσγειωθεί στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό του Μινσκ. Στην ανακοίνωσή της η Ryanair σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ασφαλείας στους επιβάτες από τις τοπικές αρχές. Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 16.00 GMT (19.00 ώρα Ελλάδας), με τους επιβάτες και το πλήρωμα, πρόσθεσε, ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση που «ήταν πέρα από τον έλεγχό της».

Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «το ζήτημα της αναγκαστικής προσγείωσης της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ», όπως αναφέρει ο εκπρόσωπός του, Μπάρεντ Λέιντς και προσθέτει ότι «οι συνέπειες και οι πιθανές κυρώσεις θα συζητηθούν με την ευκαιρία αυτή».

Update on #EUCO @eucopresident will put tomorrow the question of the forced landing of #Ryanair flight in Minsk.

Consequences and possible sanctions will be discussed at this occasion.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 23, 2021