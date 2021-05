Ως «κρατική αεροπειρατεία» χαρακτήρισε το περιστατικό με την εκτροπή της πτήσης της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Βίλνιους προς το Μινσκ της Λευκορωσίας και τη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς, ο CEO της αεροπορικής εταιρείας, Μάικλ Ο’ Λίρι.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ιρλανδικής εταιρείας, σύμφωνα με το πρακτορείο -, «πρόθεση των αρχών ήταν να απομακρύνουν έναν δημοσιογράφο και τον συνταξιδιώτη του».

«Πιστεύουμε ότι υπήρχαν και μερικοί πράκτορες της KGB στο αεροπλάνο» πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Ryanair χαρακτήρισε την αναγκαστική προσγείωση ως «αεροπειρατεία που χρηματοδοτήθηκε από το κράτος», σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη τέτοια περίπτωση που αφορούσε μια ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία. «Δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό, επειδή οι αρχές της ΕΕ και το ΝΑΤΟ το διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Κόβενι, δήλωσε πως πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αποβιβάσθηκαν από το αεροσκάφος της Ryanair όταν εξαναγκάσθηκε σε προσγείωση στο Μινσκ.

«Πέντε ή έξι άνθρωποι αποβιβάσθηκαν. Μόνο ο ένας συνελήφθη, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών» είπε.

