Στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, επιβεβαίωσαν τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ δεν έλειψαν και οι «προειδοποιήσεις» προς την Παλαιστίνη.

“Αν η Χαμάς σπάσει την ηρεμία και επιτεθεί στο Ισραήλ, η απάντησή μας θα είναι πολύ ισχυρή”, τόνισε ο Νετανιάχου στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του ο Μπλίνκεν επανέλαβε “την πλήρη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται”.

Παράλληλα ο Αμερικανός υπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, παραδέχθηκε ότι μένει να γίνει “πολλή δουλειά” για “να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη” μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων”.

“Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να αποκαταστήσουμε την ελπίδα, τον σεβασμό και ένα είδος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Είδαμε πού οδηγούν οι άλλες επιλογές και αυτό θα πρέπει να μας ωθήσει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να διατηρηθεί η ειρήνη”, υπογράμμισε ο Μπλίνκεν κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Παλαιστινίων και του Ισραήλ, έπειτα από μεσολάβηση της Αιγύπτου και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, ξεκίνησε την Παρασκευή έπειτα από 11 ημέρες εχθροπραξιών. Πλέον βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα της.

