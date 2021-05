Φωτογραφίες από σορούς μικρών παιδιών που ξεβράστηκαν στις λιβυκές αρχές κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, υπενθυμίζοντας την ανθρώπινη τραγωδία της μεταναστευτικής κρίσης στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Πρόκειται για θύματα ενός ακόμη ναυαγίου που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε μια μεγάλη υγρή τάφο.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναχωρήσει από τη Λιβύη με την ελπίδα να φτάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που δεν τα κατάφεραν ποτέ.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τον ιδρυτή της ΜΚΟ Proactiva Open Arms, Oscar Camps, στο Twitter το κάνουν αδύνατο να αποστρέψεις το βλέμμα σου αλλού.

«Φαίνεται πως οι σοροί αυτές ξεβράστηκαν στις ακτές. Είναι πιθανό να είναι θύματα ναυαγίου, όμως δεν είναι ξεκάθαρο ποιανού συγκεκριμένα, από όσα σημειώθηκαν στις τελευταίες εβδομάδες» αναφέρει στο sofokleous10.gr ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας μετανάστευσης του ΟΗΕ στην Ιταλία, Flavio Di Giacomo.

«Στην πραγματικότητα φοβόμαστε ότι σημειώνονται ναυάγια τα οποία δεν γίνονται ποτέ γνωστά και ίσως και αυτό συνέβη και σε αυτή την περίπτωση αλλά είναι δύσκολο να ξέρουμε τι συνέβη ακριβώς» προσθέτει.

Σύμφωνα με στοιχεία έκανε γνωστά στο sofokleous10.gr το 2021 743 πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο και 632 στην Κεντρική Μεσόγειο, κυνηγώντας το «ευρωπαϊκό όνειρο».

Προσοχή: Σοκαριστικές εικόνες

Οι σοροί των παιδιών φαίνονται να είναι σε προχωρημένη σήψη, ενώ σύμφωνα με τον Camps, οι Αρχές τις περισυνέλλεξαν την τρίτη μέρα.

Unfortunately @rgowans , the information is incorrect, the bodies were left there for three days. Look at the pictures of the little boy, the sand on the second day had covered a lot of the body.

The most important thing is that they were dead. https://t.co/fAopHTHage pic.twitter.com/Z2ArNPBx4c

— Oscar Camps (@campsoscar) May 25, 2021