«Δεν θα ανεχθούμε να παίζουν ρουλέτα με τις ζωές αθώων πολιτών» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σχετικά με την «αεροπειρατεία», όπως είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην εξαναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής, ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν το ομόφωνα γεγονός και ζητούν την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ραμάν Πρατάσεβιτς και της συντρόφου του.

Αποφάσισαν νέες κυρώσεις και πρόσθετα ισχυρά μέτρα σε βάρος αξιωματούχων της Λευκορωσίας, τα οποία μεταξύ άλλων στοχεύουν στον οικονομικό τομέα της χώρας, είπε ο Σαρλ Μισέλ.

Για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, ο κ. Μισέλ είπε ότι οι 27 επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις πέντε αρχές της πολιτικής της ΕΕ και κάλεσαν τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν έκθεση με πολιτικές επιλογές για τις σχέσεις με τη Ρωσία, πριν από τη Σύνοδο του Ιουνίου.

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ είπε ότι οι 27 αναφέρθηκαν συνοπτικά στο μεταναστευτικό, με αφορμή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα της Ισπανίας. «Τα σύνορα της Ισπανίας είναι ευρωπαϊκά σύνορα» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ και πρόσθεσε ότι το μεταναστευτικό θα συζητηθεί σε επόμενη Σύνοδο Κορυφής, κατόπιν αιτήματος πολλών ευρωπαίων ηγετών.

🔴 LIVE NOW: follow the press conference after the first day of the special meeting of the European Council #EUCO https://t.co/Kr2ooYO8QI

— Charles Michel (@eucopresident) May 24, 2021