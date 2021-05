Σε μια χώρα που θρηνεί κάθε χρόνο πολλά θύματα από την ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή, ένας νόμος στο Τέξας επιχειρεί να απελευθερώσει τη χρήση όπλων ενώ την ίδια στιγμή εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες μίας τέτοιας απόφασης.

Έτσι σχέδιο νόμου που θα επιτρέψει στους Τεξανούς να φέρουν κρυμμένα όπλα χωρίς να χρειάζεται καμία άδεια γι’ αυτό εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της μεγάλης πολιτείας του αμερικανικού Νότου χθες Δευτέρα και οδεύει στο γραφείο του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη του Τέξας, του Γκρεγκ Άμποτ, που έχει υποσχεθεί ότι θα το υπογράψει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, μόλις ο κ. Άμποτ κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση, το Τέξας θα γίνει η 21η πολιτεία, και η πολυπληθέστερη, που επιτρέπει κάποιας μορφής οπλοφορία χωρίς άδεια, δήλωσε η ισχυρότερη οργάνωση εκπροσώπησης των ειδικών συμφερόντων των υποστηρικτών της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας, η National Rifle Association.

Ο βουλευτής Ματ Σέφερ, ο Ρεπουμπλικάνος εισηγητής του σχεδίου νόμου, που οι υπερασπιστές του δικαιώματος των Αμερικανών να οπλοφορούν αποκαλούν νόμο περί «οπλοφορίας δυνάμει του Συντάγματος», έχει χαρακτηρίσει το κείμενο το «δυνατότερο (…) στην ιστορία του Τέξας».

Το νομοσχέδιο προστατεύει «το δικαίωμα των νομοταγών Τεξανών να φέρουν όπλο ασκώντας το ελέω Θεού δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα και στην υπεράσπιση των οικογενειών τους», υποστήριξε ο κ. Σέφερ μέσω Twitter.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικάνος που εκπροσωπεί την πολιτεία, έκρινε επίσης μέσω Twitter πως πρόκειται για «εξαίρετα νέα για τους νομοταγείς Τεξανούς που αγαπούν τη Δεύτερη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος.

Από το νομοσχέδιο απαλείφθηκαν πάντως αποσπάσματα που είχαν θορυβήσει την αστυνομία, για παράδειγμα διάταξη που θα απαγόρευε στους αστυνομικούς να ανακρίνουν κάποιον ύποπτο απλά και μόνο επειδή οπλοφορεί.

This is excellent news for law abiding-Second Amendment loving Texans. I applaud Texas legislators for passing this landmark legislation to make constitutional carry a reality and to protect the rights of law-abiding citizens. https://t.co/JjoYossMXu

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) May 25, 2021