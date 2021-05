Bitcoin: Οριακή μεταβολή με το βλέμμα στραμμένο στο νέο tweet του Elon Musk

Το Bitcoin κινείται και ελαφρώς υψηλότερα, μετά την γνωστοποίησε του Elon Musk μέσω twitter, ότι πραγματοποίησε συζητήσεις με τις εταιρείες εξόρυξης του κρυπτονομίσματος προκειμένου να ενισχυθούν τα «πράσινα» διαπιστευτήρια τους.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα παρουσίαζε νωρίτερα οριακή μεταβολή φτάνοντας στα 38.800 δολάρια, μετά από ένα άλμα 16% που σημείωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ευρύτερος δείκτης - Galaxy Crypto και άλλα tokens, συμπεριλαμβανομένου του Ether κινούνται σταθεροποιητικά.

Ο Musk χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά το Twitter προκειμένου να δείξει την στήριξη του στην προσπάθεια των εταιρειών εξόρυξης Bitcoin να καταστούν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

«Συνομίλησα με εταιρείες εξόρυξης bitcoin της Βόρειας Αμερικής. Δεσμεύτηκαν να δημοσιεύσουν την τρέχουσα και την προγραμματισμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ζητήσουν και από τους υπόλοιπους να πράξουν το ίδιο. Μία δυνητικά ελπιδοφόρα εξέλιξη».

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021