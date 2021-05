Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επαίνεσε το «αξιοθαύμαστο θάρρος» της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ, που πέθανε πριν ένα χρόνο κάτω από το γόνατο ενός λευκού αστυνομικού στη Μινεάπολη.

«Η οικογένεια Φλόιντ επέδειξε αξιοθαύμαστο θάρρος, ειδικά η κόρη του, Τζιάνα», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη της οικογένειας του Αφροαμερικανού Φλόιντ στο Οβάλ Γραφείο.

It’s been one year since George Floyd was murdered. In that time, George’s family has shown extraordinary courage. Last month’s conviction was a step towards justice – but we cannot stop there.

We face an inflection point. We have to act.

