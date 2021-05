Ιράκ: Δυο νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε διαδηλώσεις για τους δολοφονημένους ακτιβιστές – Δείτε βίντεο

Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από σφαίρες και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στη Βαγδάτη χθες Τρίτη όταν ξέσπασαν επεισόδια σε συγκέντρωση για να τιμηθεί η μνήμη ακτιβιστών που απαιτούσαν εκδημοκρατισμό του Ιράκ και δολοφονήθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με την αστυνομία και ιατρικές πηγές.

Είκοσι οκτώ διαδηλωτές τραυματίστηκαν, κυρίως από δοχεία των δακρυγόνων που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας για να διαλύσουν τη διαδήλωση, που προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους, στην ιρακινή πρωτεύουσα, κατά τις πηγές αυτές.

Εξάλλου, 57 αστυνομικοί υπέστησαν τραυματισμούς από αντικείμενα που τους πέταξαν διαδηλωτές, κατά πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο πρώτος διαδηλωτής που έχασε τη ζωή του, ο Μοχάμεντ Μπάκερ, είχε πάει στην πρωτεύουσα από τη Ντιουανίγια (νότια) για να πάρει μέρος στην κινητοποίηση, ανέφερε το νοσοκομείο αλ Κίντι της Βαγδάτης, όπου διακομίστηκε. Ιατρική πηγή ανέφερε πως τραυματίστηκε από σφαίρα στον λαιμό και εξέπνευσε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο δεύτερος διαδηλωτής δεν έχει αναγνωριστεί ως εδώ.

