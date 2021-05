Σε μια παραδοχή που προκαλεί αναταράξεις προέβη ο κορυφαίος αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα υγείας ομολόγησε στους Αμερικανούς νομοθέτες πως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κοροναϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

Fauci admits ‘modest’ NIH funding of Wuhan lab but denies ‘gain of function’ https://t.co/oSf7gMS59h pic.twitter.com/XRIl3ot6Dp

— New York Post (@nypost) May 25, 2021