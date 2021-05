125 χρονια Dow Jones

Η οικονομική περιοχή της Νέας Υόρκης μετά τη συντριβή της Wall Street του 1929.

Πριν από εκατόν είκοσι πέντε χρόνια, ο Dow Jones Industrial Average έκανε το ντεμπούτο του.

Ο δείκτης 12 εταιρειών καπνού έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, 26 Μαΐου 1896, στα 40,94. Περιλάμβανε την General Electric Co. καθώς και ονόματα που έχουν ξεχαστεί εδώ και καιρό όπως το American Cotton Oil και το Distilling & Cattle Feeding.

Από τότε, ο Dow εξελίχθηκε με την οικονομία των ΗΠΑ, δίνοντας στους επενδυτές από τη Wall Street έως την Main Street ένα μέτρο χρηματοπιστωτικών αγορών δια μέσου της Μεγάλης Ύφεσης, δύο παγκόσμιων πολέμων και όλων των γεγονότων που διαμόρφωσαν τον 20ο και τις αρχές του 21ου αιώνα.

Αυξήθηκε κατά μέσο όρο 7,69% κάθε χρόνο και σημείωσε κλείσιμο ρεκόρ 1464, σύμφωνα με την Dow Jones Market Data. Αυξήθηκε πάνω από 100 το 1906, έφτασε τα 1000 το 1972 και ξεπέρασε τα 10000 το 1999. Ακριβώς φέτος, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ συνέχισε να απομακρύνεται απο την επιβράδυνση που προκαλείται από πανδημία, ο Dow ξεπέρασε κάθε ορόσημο από 31000 σε 34000.

Η ανάβαση έχει περιλάβει πολλές διακοπές: Έχουν περάσει 70 χρόνια χωρίς κλείσιμο ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης από το 1930 έως το 1953, καθώς το χρηματιστήριο εξασθένησε κάτω από τα υψηλά του 1929. Υπήρξαν τέσσερα χρόνια – 1910, 1962, 1977 και 2008 – κατά τα οποία ο μέσος όρος έκλεινε κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Μια μέρα τον Οκτώβριο του 1987, ο Dow έπεσε κατά 22,6%, η μόνη συνεδρία του ήταν χειρότερη από εκείνη του περασμένου Μαρτίου κατά τη διάρκεια του πανικού του coronavirus όταν έπεσε 12,9%.

Μακροπρόθεσμα, καθώς η οικονομία επεκτάθηκε και οι εταιρείες απέδωσαν αυξανόμενα κέρδη, ο Dow και το ευρύτερο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, ανέβηκαν υψηλότερα.

«Οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν ισχυρά μέσα, επειδή οδηγούνται από μια ιστορικά ισχυρή οικονομία», δήλωσε ο Randall Eley, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Edgar Lomax Co.

Ο Dow έχει αναπτυχθεί από το βιομηχανικό δείκτη που δημιουργήθηκε από τον Charles Dow, τον πρώτο εκδότη της The Wall Street Journal, για να βοηθήσει να εξηγήσει τις κινήσεις του χρηματιστηρίου στους αναγνώστες του. Ο κατάλογός του επεκτάθηκε σε 20 ονόματα το 1916 και 30 ονόματα – όπου είναι σήμερα – το 1928.

Μετά τις πρώτες αναταραχές του δείκτη, η General Electric βρισκόταν στο Dow για περισσότερο από έναν αιώνα, από το 1907 έως την αναχώρησή της το 2018. Η Procter & Gamble Co., η οποία προστέθηκε το 1932, είναι η μετοχη με τη μεγαλύτερη συνεχή θητεία. Οι μετοχές που έχουν έρθει και έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια περιλαμβάνουν την Eastman Kodak Co., Sears, Roebuck & Co., Woolworth και Studebaker.

Ο δείκτης έχει ακόμα βιομηχανικές εταιρείες όπως η 3M Co. και η Boeing Co. Αλλά αυτές τις μέρες περιλαμβάνει επίσης χρηματοοικονομικά όπως η JPMorgan Chase & Co., εταιρείες καταναλωτών όπως η Coca-Cola Co. και η Walmart Inc. και η τεχνολογία βαρέων βαρών Apple Inc. και Microsoft. Ο Dow εκανε το πιο πρόσφατο makeover τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι Salesforce.com Inc., Amgen Inc. και Honeywell International Inc. αντικατέστησαν την Exxon Mobil Corp. , Pfizer Inc. και Raytheon Technologies Corp.

«Σήμερα, αν κοιτάξετε τις 30 μετοχές στο Dow, είναι ενδιαφέρον αντιπροσωπευτικό ενός εντελώς νέου είδους εταιρειών όπου η παραγωγή είναι πολύ λιγότερο σημαντική από την υπηρεσία και την τεχνολογία», δήλωσε ο George Ball, πρόεδρος της ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων Sanders Morris Harris. «Αντικατοπτρίζει τη διαφορά πάνω από 125 χρόνια σε αυτό που κάνει η χώρα μας».

Τον Dow διαχειρίζεται η S&P Dow Jones Indices, μια κοινοπραξία της εταιρείας χρηματοοικονομικών δεδομένων S&P Global Inc. και της εταιρείας ανταλλαγής CME Group Inc. Η Dow Jones, εκδότης του περιοδικού, πούλησε το τελευταίο υπόλοιπο της συμμετοχής στο , αν και εκπρόσωποι του περιοδικού είναι στην επιτροπή που καθορίζει τα συστατικά στοιχεία του δείκτη.

Τον τελευταίο καιρό, οι δυνάμεις που τροφοδότησαν το ευρύ χρηματιστήριο των ΗΠΑ μπορούν να προβληθούν μέσω του πρίσματος του Dow.

Καθώς ο φόβος για το πώς θα έβλαπτε η πανδημία η οικονομία έπιασε τις χρηματοπιστωτικές αγορές τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ο Dow έπεσε στα χαμηλοτερα επίπεδα από το 2016. Στη συνέχεια, η παλίρροια γύρισε.

Ακόμα και όταν η πανδημία επιδεινώθηκε στις ΗΠΑ, ένα ισχυρό ελιξίριο επιτοκίων από τα χαμηλότερα επίπεδα, άφθονα δημοσιονομικά κίνητρα και προσδοκίες ότι τα εμβόλια θα επέτρεπαν μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη πυροδότησε την άνοδο των τιμών των μετοχών. Ο δείκτης τελείωσε το 2020 με άνοδο 7,2%, αποτέλεσμα που θα ήταν αδιανόητο για πολλούς κατά τη διάρκεια των πωλήσεων στις αρχές του έτους.

Μόλις πέντε μήνες το 2021, είναι 12%, λίγο πιο μπροστά από το S&P 500 και περίπου το διπλάσιο του τεχνολογικού κέρδους 6% της Nasdaq Composite.

Αυτό το προβάδισμα οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το Dow έχει μεγάλη εκπροσώπηση των μετοχών αξίας, τα οποία διαπραγματεύονται σε χαμηλά πολλαπλάσια της λογιστικής τους αξίας. Πολλές από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται σε τομείς που τείνουν να τα πάνε καλά σε περιόδους έντονης οικονομικής ανάπτυξης. Η Chevron κέρδισε 23% φέτος, ενώ η Goldman Sachs Group Inc. σημείωσε άνοδο 38%.

«Υπήρξε αυτή η εναλλαγή σε μετοχές αξίας που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, και έτσι με το Dow να είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην αξία, αυτό βοήθησε αυτόν τον δείκτη», δήλωσε η Stephanie Lang, επικεφαλής επενδυτική εταιρεία της εταιρείας διαχείρισης πλούτου Homrich Berg. “Θα μπορούσατε να δείτε αυτά τα ονόματα τιμών να συνεχίζουν με ορμή καθώς η οικονομία ανοίγει ξανά.”