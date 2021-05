Και ενώ σύσσωμη η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθούσε την προηγούμενη εβδομάδα άναυδη το νέο κύκλο εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη, μία φωτογραφία μικρών παιδιών γίνεται viral προκαλώντας ανατριχίλα και συγκίνηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μετά τους βομβαρδισμούς αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας που κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους, μία παρέα παιδιών δείχνει ότι η ζωή οφείλει να συνεχιστεί…

Οι φωτογραφίες (σ.σ. με ημερομηνία 25 Μαϊου) από το πάρτι γενεθλίων του μικρού Παλαιστίνιου, περιτριγυρισμένου από τους φίλους του στα συντρίμμια της Γάζας, τραβήχτηκαν από φωτογράφο του τουρκικού πρακτορείου Anadolu και έκτοτε έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Sabih family and friends of 13 years old Mahmoud Sabih celebrate his birthday near the debris of their former house, collapsed in Israeli attacks in Gazahttps://t.co/qZQwUrO4OD

📸:Mustafa Hassona pic.twitter.com/Ncye6JZpOe

— Anadolu Images (@anadoluimages) May 26, 2021