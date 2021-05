Στις ΗΠΑ, στο κέντρο του δυτικού κόσμου, το δικαίωμα στην έκτρωση έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές, ιδίως τα τελευταία χρόνια και ακόμα πολιτείες προσπαθούν να περιορίσουν το δικαίωμα των γυναικών στο στην αυτοδιάθεση του σώματός τους.

Ακόμα όμως και εκεί που το δικαίωμα δεν αμφισβητείται νομικά, υπάρχει το εμπόδιο της πληρωμής. Γυναίκες καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους ποσά που πολύ συχνά δεν διαθέτουν, ιδίως αν ανήκουν στις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις.

Τώρα γυναικείες οργανώσεις χαιρετίζουν την πρόταση Μπάιντεν να μην συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2022 που πρότεινε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλειψε τροπολογία που απαγορεύει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για σχεδόν όλες τις αμβλώσεις εδώ και δεκαετίες.

Η συγκεκριμένη τροπολογία Hyde ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 1976 και εδώ και δεκαετίες περιλαμβάνεται στις δαπάνες της κυβέρνησης.

«Είναι συναρπαστικό το ιστορικό βήμα της κυβέρνησης! Για πολύ καιρό, η τροπολογία Hyde έθετε την κυβέρνηση ως ελεγκτή των προσωπικών αποφάσεων περί υγειονομικής περίθαλψης για άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Η περιοχή που μένεις, το εισόδημά σου ή η ασφαλιστική σου κάλυψη δε θα έπρεπε να καθορίζουν την πρόσβαση στην υγεία, περιλαμβανομένης και της άμβλωσης» ανέφερε στο Twitter η οργάνωση Planned Parenthood.

💥 Thanks to YEARS of organizing by young people, low income folks, and people of color, PRESIDENT BIDEN’S BUDGET HAS NO HYDE BAN ON ABORTION 🙏🏾🥳🎊 #BeBoldEndHyde https://t.co/7hH66xj5IH

— Advocates for Youth (@AdvocatesTweets) May 28, 2021