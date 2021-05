Ξύπνησε από το κώμα ο 5χρονος Έϊτάν, ο μοναδικός επιζών από την πτώση τελεφερίκ κοντά στη λίμνη Ματζιόρε, βορειοδυτικά της Ιταλίας, με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς, ανάμεσά τους και τα πέντε μέλη της οικογένειά του.

Ο μικρός Ισραηλινός και μοναδικός επιζών από το πολύνεκρο δυστύχημα στις ιταλικές Άλπεις ξύπνησε και αναζητεί τους δικούς του, που όμως, είναι νεκροί.

‘Where are mum and dad?’ Heartbreaking first words of Italian cable car survivor, five, as he wakes from coma https://t.co/p4rAxUk99c pic.twitter.com/XxgdkF7AjP

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 29, 2021