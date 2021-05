Με ένα φρικιαστικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωπα τα συνεργεία ανασκαφών μόλις αντίκρυσαν τα λείψανα 215 παιδιών σε ένα παλιό σχολείο στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, που ιδρύθηκε να για αφομοιώσει τα παιδιά των αυτόχθονων.

Πρόκειται για το σχολείο «Kamloops Indian Residential School» το οποίο έβαλε «λουκέτο» το 1978.

«Ήταν οδυνηρή η στιγμή κατά την οποία πληροφορήθηκα ότι οι εικασίες μας βγήκαν πράγματι αληθινές», δήλωσε ο Χάρβι Μάκλιοντ, ο οποίος φοίτησε στο σχολείο για δύο χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960, σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο CNN. «Η ιστορία είναι τόσο εξωπραγματική, αλλά χθες έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς που ανήκαμε σε αυτή την κοινότητα», πρόσθεσε.

Η κοινότητα «Tk’emlúps te Secwépemc» στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας, όπου βρισκόταν το σχολείο, προέβη σε μία δήλωση αργά την Πέμπτη, λέγοντας ότι πρόκειται για «μια αδιανόητη απώλεια για την οποία πολλά είχαν ακουστεί -για τα οποια δεν υπήρξαν στοιχεία- τελικά όμως επιβεβαιώθηκαν». «Το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη βοήθεια ενός ειδικού ραντάρ, οδηγηθήκαμε στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εντοπίστηκαν 215 λείψανα μαθητών της ινδικής σχολής Kamloops Indian Residential School», δήλωσε η επικεφαλής Rosanne Casimir της κοινότητας. «Εξάλλου, δεν υπήρξαν πιστοποιητικά θανάτου των παιδιών», αναφέρει -μεταξύ άλλων- στη δήλωσή της.

I’m at the former Kamloops Indian Residential School where a memorial is growing for the 215 indigenous children whose remains have been recently discovered. @NEWS1130 @CityNewsVAN pic.twitter.com/FRNXFxi4Wd

— Martin MacMahon (@martinmacmahon) May 28, 2021