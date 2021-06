Αύξηση της παραγωγής τον Ιούλιο από τον ΟΠΕΚ+ – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2018 το πετρέλαιο

Τα μέλη του ΟΠΕΚ + φαίνονται έτοιμα να αυξήσουν την παραγωγή τον Ιούλιο όπως αναμενόταν, ενώ η τιμή του πετρελαίου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2018.

Η Μεικτή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης του οργανισμού συνέστησε να προχωρήσει με τον προγραμματισμένο ρυθμό αύξησης της παραγωγής τον Ιούλιο, όταν ο ΟΠΕΚ + θα προσθέσει 841.000 βαρέλια την ημέρα μετά τις αυξήσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση για την πολιτική πέρα ​​από αυτό.

Η ζήτηση πετρελαίου επιταχύνεται καθώς τα προγράμματα εμβολιασμού προχωρούν και οι οικονομίες ανακάμπτουν, ενώ η άνοδο του brent πάνω από τα 71 δολάρια πυροδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, οι προοπτικές για το καρτέλ, που σχεδίασε την ανάκαμψη των τιμών μετά από τη συντριβή του πετρελαίου σε ιστορικά χαμηλά πέρυσι, παραμένουν αβέβαιες, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την αγορά τους επόμενους μήνες.

«Η πυξίδα μας συνεχίζει να δείχνει προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς ανάκαμψης», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ Mohammad Barkindo κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συγκέντρωσης συνάντησης της Μεικτής Υπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αλλά προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, προειδοποιώντας ότι «ο Covid-19 είναι ένας επίμονος και απρόβλεπτος εχθρός, και οι μεταλλάξεις παραμένουν απειλή».

Εκτός από τον κίνδυνο νέων μεταλλάξεων του ιού, η πιθανή επιστροφή του Ιράν στις διεθνείς αγορές είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των υπουργών. Ενώ υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στην αγορά που πρέπει να καλυφθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αυτά τα δύο θέματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν ορισμένους παραγωγούς να ταχθούν υπέρ της παύσης, πριν από τις περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής.

