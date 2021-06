Επικοινωνία Μπλίνκεν-Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τη στήριξη της Ουάσιγκτον στον μηχανισμό 3+1, ο οποίος περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί πριν από λίγες μέρες ενημερωτικό έγγραφό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο κατέγραφε αναλυτικά τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την αμοιβαία δέσμευση για εμβάθυνση της ισχυρής διμερούς σχέσης και συμφώνησαν για τη σημασία της προώθησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της περιφερειακής συνεργασίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφωνιών.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, ο Άντονι Μπλίνκεν δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την κυπριακή ηγεσία, με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, για την επανένωση του νησιού, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν και τις δύο πλευρές να επιδείξουν την αναγκαία δεκτικότητα, ευελιξία και συμβιβαστική διάθεση ώστε να βρεθεί κοινό έδαφος για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε τη σημασία των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κακοήθους επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.

«Εγκάρδια και θετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Α. Μπλίνκεν», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ.Χριστοδουλίδης και προσθέτει:

«Οι προοπτικές για ισχυρή και κοινά ωφέλιμη διμερή συνεργασία ανάμεσα στην Κύπρο και τις ΗΠΑ είναι άριστες και μπορούν να καταστούν ακόμη πιο ωφέλιμες για την ευρύτερη περιοχή. Eυγνώμων στις ΗΠΑ για την σταθερή τους θέση στο Κυπριακό».

