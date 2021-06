Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου φοβίζουν την αγορά

Αντίθετα, το Μάρτιο, μήνα που οι αγορές υποχωρούν, το ελληνικό χρηματιστήριο αναρριχήθηκε συγχρονιζόμενο με την ευφορία των διεθνών αγορών. Αφού δε κατέγραψε επί τρίμηνο ανοδικές επιδόσεις (Φεβρουάριο ως και τον Απρίλιο), το Μάιο σημείωσε υποχώρηση, εγείροντας τον προβληματισμό κατά πόσον οι πωλητές του μήνα που έληξε πρόκειται να δικαιωθούν. Θα ισχύσει δηλαδή η ρήση Sell in May and go away;

Οι εξελίξεις των τελευταίων συνεδριάσεων αποτυπώνουν με σαφήνεια την εύθραυστη επενδυτική ψυχολογία. Το rebalancing συνέβαλε προσωρινά μόνο στην αύξηση των συναλλαγών με τη βοήθεια δεικτοβαρών τίτλων. Όμως, την ίδια ώρα η μετοχή της Eurobank που προστέθηκε στον MSCI Standard Greece διέψευσε τις προσδοκίες για άμεση άνοδο της τιμής της καθώς οι τοποθετήσεις των θεσμικών έγιναν με συμφωνημένες συναλλαγές. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα προσδοκιών για εξαγγελίες νέων ΑΜΚ (τρέχει ήδη η Aegean, ακολουθεί η Alpha Bank και ο Ελλάκτωρ) επηρεάζει σημαντικό αριθμό μετοχών, ακόμη και εκείνων που επισήμως διαψεύδουν αυτό το ενδεχόμενο, όπως ήδη έκανε η διοίκηση της Eurobank. Άλλωστε, η ΤτΕ δεν έχει σταματήσει να επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, μεγάλο μέρος των οποίων περιλαμβάνει τον αναβαλλόμενο φόρο και ότι οι τιτλοποιήσεις δεν επαρκούν για την οριστική εξυγίανση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων από τα κόκκινα δάνεια, τα παλιά και εκείνα λόγω της πανδημίας.

Ενόψει των παραπάνω, οι επανειλημμένες προσπάθειες για επαναπροσέγγιση των 900 μονάδων αποτυγχάνουν μεταφέροντας το μήνυμα ότι θα χρειαστούν πρόσθετες δυνάμεις. Θα απαιτηθεί επομένως εύλογος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι ΑΜΚ και να χωνευτεί η προσφορά νέων τίτλων με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Διαδικασία που συνυφαίνεται με την γενικότερη ανακατάταξη που συντελείται στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας όλα αλλάζουν: νέα δυνατά χέρια που εκπροσωπούνται από μεγάλα funds, πολυεθνικές, ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους εισέρχονται στην ελληνική οικονομία και σταδιακά αυξάνουν την παρουσία τους στον τραπεζικό κλάδο, σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τα τρόφιμα με τη Mondelez να εξαγοράζει την Chipita και στους υπό ιδιωτικοποίηση τομείς (λιμάνια, ναυπηγεία κοκ). Εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν σύντομα την αλλαγή σκηνικού στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενόψει και των ροών των ευρωπαϊκών κονδυλίων που σύντομα θα αρχίζουν να εκταμιεύονται για την ελληνική οικονομία (€4 δις. τον Ιούλιο από το Ταμείο Ανάκαμψης) σηματοδοτώντας την έναρξη της πολυετούς περιόδου ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, το θετικό momentum των διεθνών αγορών παραμένει, απειλείται ωστόσο από το ενδεχόμενο η πληθωριστική έξαρση να διακόψει την υπερχαλαρή νομισματική πολιτική. Με το +2,4% του πληθωρισμού της Γερμανίας να ενισχύει τις φωνές των γερακιών εντός της ΕΚΤ για διακοπή του προγράμματος αγοράς τίτλων, του PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Με την Ευρωπαϊκή οικονομία να πρέπει να δρομολογήσει με ταχύτητα τις κινήσεις της για να επιταχύνει το ρυθμό μεγέθυνσής της, όπως ήδη συμβαίνει στις ΗΠΑ με τις επενδυτικές δαπάνες να εκτοξεύονται και βεβαίως στην Κίνα. Με το Μάριο Ντράγκι, ως πρωθυπουργό της Ιταλίας και την Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ να καλούνται να πείσουν για την ανάγκη συνέχισης των παρεμβατικών νομισματικών και δημοσιονομικών δράσεων μέχρις ότου η ευρωπαϊκή οικονομία επανέλθει στην κανονικότητα.

Δημήτρης Τζάνας

Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ