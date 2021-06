Alpha: «Είμαστε η βασική τράπεζα των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων» 

Σε παρουσίαση, που διενεργήθηκε, χθες, σε εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η διοίκηση της Alpha επανέλαβε ότι η ΑΜΚ ως 800 εκατ. ευρώ διενεργείται αποκλειστικά για να χρηματοδοτήσει την πιστωτική επέκταση της τράπεζας. Η Alpha θέλει να μπει σε θέση οδηγού στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για να το επιτύχει, αξιοποιεί, σύμφωνα με τον CFO του ομίλου, Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, τις πολυετείς σχέσεις συνεργασίας, που διατηρεί με τους περισσότερους από τους 100 ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Αυτούς, δηλαδή, που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Alpha αποτελεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπαγαρυφάλλου, τη βασική τράπεζα για τις περισσότερες από τις μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή έχει, ήδη, ξεκινήσει την προεργασία ωρίμανσης των επενδυτικών τους σχεδίων, ώστε να μη χαθεί χρόνος καθώς η πρώτη εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Η Alpha στοχεύει, κατά την τετραετία 2021-24, σε νέες καθαρές εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις, ύψους 5,1 δισ. ευρώ, διατηρώντας το μερίδιό της στην επιχειρηματική πίστη στο 25%, παρά την είσοδο ξένων τραπεζών, οι οποίες αναμένεται να χρηματοδοτήσουν κάποιες από τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπρόσθετα, επιδιώκει να αυξήσει, το ίδιο διάστημα, κατά 1,7 δισ. ευρώ τις χορηγήσεις της σε ναυτιλιακά δάνεια και κατά 1,3 δισ. ευρώ σε στεγαστικά στην Ελλάδα.

Απόδοση 15% ως 20% από τις νέες εργασίες

Η αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 750 με 800 εκατ. ευρώ θα διενεργηθεί, για την ανάλωση κεφαλαίων, που προκαλεί η παραπάνω πιστωτική επέκταση, ενώ θα παράσχει την αναγκαία ευελιξία στην τράπεζα για δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Alpha υπόσχεται απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% με 20% από τις νέες χορηγήσεις, που θα χρηματοδοτήσουν τα «φρέσκα» κεφάλαια.

Πρόκειται, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, για αποδόσεις, που συνιστούν «μαγνήτη» για μακροπρόθεσμου ορίζοντα ξένα επενδυτικά κεφάλαιά, τα οποία ξανακοιτάζουν τη χώρα μας.

Επί του συνόλου, βέβαια, των εργασιών – παλαιών και νέων- η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTVE) διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα, που υπόσχονται και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Ειδικότερα το πλάνο της Alpha προβλέπει RoTVE της τάξης του 7% το 2022, 9% το 2023 και 10% το 2024.

Μέρος της παραπάνω απόδοσης του 2024 (3%) θα έρθει από την προαναφερόμενη πιστωτική επέκταση, ένα άλλο (4%) από τη μείωση των NPEs και τη συρρίκνωση των προβλέψεων (80 μ.β. το 2022- 60 μβ. το 2024) και τα υπόλοιπα από την υποσχόμενη αύξηση των προμηθειών (1%), τη μείωση του κόστους (1%) και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής στη Ρουμανία (1%).

Εξυγίανση ισολογισμού με τιτλοποιήσεις/πωλήσεις 18,9 δισ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs), ως ποσοστό επί των συνολικών χορηγήσεων (NPE ratio) θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με το πλάνο της Alpha, αρχικά στα επίπεδα του 7% (2022), και εν συνεχεία σε 4,5% (2023) και 2% (2024).

Ειδικότερα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 51% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης Galaxy στην Davidson Kempner μαζί με το πλειοψηφικό πακέτο της Cepal.

Θα ακολουθήσουν τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων μικτής λογιστικής αξίας 8,1 δισ. ευρώ. Για όλα τα παραπάνω projects αναμένεται να έχουν υπογραφεί δεσμευτικές συμβάσεις αγοραπωλησίας ( SPA) ή να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές ως το τέλος της φετινής χρονιάς. Στόχος, πάντως, που κρίνεται αισιόδοξος, δεδομένου ότι κανένας από τους παραπάνω διαγωνισμούς δεν έχει ξεκινήσει.

Οι τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων 18,9 δισ. ευρώ, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους διαχείρισης NPEs κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την επίτευξη του στόχου για cost to income στα επίπεδα του 45%.

Η λογιστική ζημιά από την τιτλοποίηση Galaxy, που περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ και τις τιτλοποιήσεις/πωλήσεις των επόμενων μηνών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,35 δισ. ευρώ και η επίπτωση στα κεφάλαια, μετά το όφελος από την πώληση της Cepal και τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, θα διαμορφωθεί στο 1,9%.

Πώς θα καλυφθεί με ίδια μέσα η κεφαλαιακή επίπτωση

Η παραπάνω επίπτωση στα κεφάλαια προβλέπεται να αντισταθμιστεί από τα –κεφαλαιακά- κέρδη, τα οποία θα εγγράψει τράπεζα, εφόσον υλοποιηθεί το πλάνο σύστασης κοινοπραξιών για τους τομείς των POS και της αξιοποίησης ακίνητων καθώς και από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, η οποία θα προέλθει από πωλήσεις (θυγατρική σε Αλβανία, δραστηριότητες σε Ηνωμένο Βασίλειο) και την απο-ενοποίηση ακινήτων.

Η φετινή χρονιά προβλέπεται να είναι η τελευταία ζημιογόνος χρήση (σ.σ. λόγω των ισχυρών προβλέψεων που θα σχηματιστούν).

Από το 2022 η Alpha υπόσχεται εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, που θα οδηγήσει τον Fully Loaded CET 1 από 12,4% στο τέλος του 2022 σε 15,6% στο τέλος του 2024, επίπεδο κατά 600 μ.β. υψηλότερο της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης (9,7%), η οποία ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω καθώς οι εγχώριες τράπεζες μειώνουν το NPE ratio σε μονοψήφια ποσοστά.

Πώς τίθενται οι βάσεις για μέρισμα το 2024

Εφόσον το παραπάνω πλάνο υλοποιηθεί η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα, το 2024, να υιοθετήσει, σύμφωνα με τον CFO του ομίλου, στιβαρή μερισματική πολιτική, επιστρέφοντας στους μετόχους μέρος του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Και αυτό διότι θα έχει πίσω της δύο κερδοφόρες χρήσεις, που θα διευκολύνουν την μόχλευση του ισολογισμού με έκδοση Additional Tier I τίτλων.

Την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωποι της Alpha διενήργησαν 25 one to one παρουσιάσεις του νέου πλάνου σε υφιστάμενους μετόχους της Alpha Services & Holdings οι οποίοι κατέχουν πάνω από το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τα πρώτα μηνύματα για την ΑΜΚ των 750 με 800 εκατ. ευρώ να είναι ιδιαίτερα θετικά.

Θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα περί τις 20 παρουσιάσεις, ενώ μέχρι τη διενέργεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 15 Ιουνίου προβλέπεται να έχει παρουσιαστεί το πλάνο σε περίπου 100 επενδυτικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ της Alpha Services & Holdings θα προτείνει τη διενέργεια της ΑΜΚ με πλήρη παραίτηση των μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησης. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, ονομαστικής 0,30 ευρώ έκαστη, προτείνεται να διατεθούν, μέσω συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό, δημόσια προσφορά στην Ελλάδα), με όλους τους υφιστάμενους μετόχους (σ.σ. κατά την ημερομηνία καταγραφής) να διαθέτουν προτιμησιακή μεταχείριση, κατά τη κατανομή.

Οι μέτοχοι θα μπορούν να (υπερ)εγγράφονται και για τυχόν αδιάθετες μετοχές, η κατανομή των οποίων, όμως, προτίθεται να είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ της Alpha Service &Holdings.

Η επιστολή προθέσεων του ΤΧΣ

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Alpha, εκδήλωσε, με επιστολή, την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του, ήτοι 10,94%. Πρόκειται για διατύπωση που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εγγραφεί για χαμηλότερο αριθμό μετοχών από αυτόν που του αναλογεί, οι οριστικές, όμως, αποφάσεις θα ληφθούν πριν την έκτακτη γενική συνέλευση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε ότι ως τώρα το ΤΧΣ έβαζε χρήματα, σε αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών, που έπρεπε να προχωρήσουν σε κινήσεις εξυγίανσης ισολογισμού. Η ΑΜΚ της Alpha είναι η πρώτη αναπτυξιακή. Υπό το παραπάνω πρίσμα, ενδέχεται το Ταμείο να υιοθετήσει διαφορετική βάση κριτηρίων στη λήψη των σχετικών αποφάσεών του.