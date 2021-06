Ο πάπας Φραγκίσκος άλλαξε το νόμο της καθολικής εκκλησίας πολιτικοποιώντας ρητά τη σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς και από όσους μη κληρικούς κατέχουν εκκλησιαστικό αξίωμα.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, σύμφωνα με το νέο νόμο, οι ιερείς που εμπλέκονται σε σεξουαλικές πράξεις με οποιονδήποτε – όχι μόνο ανήλικος ή κάποιον που δεν έχει σώας τας φρένας – μπορούν να καθαιρεθούν εάν προχωρήσουν σε «βία, απειλές ή κατάχρηση της εξουσίας του» για να κάνουν σεξουαλικές πράξεις.

Pope Francis broadened the Catholic Church’s definition of sexual abuse, revising the Vatican’s Code of Canon Law to explicitly acknowledge that adults, and not only children, can be victimized by priests.https://t.co/PCqTAEAw8C

