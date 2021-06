Χαρακόπουλος σε Γάλλους βουλευτές: Η ΕΕ να δείξει έμπρακτη αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό

«Ευελπιστώ ότι η ΕΕ θα αποδείξει και στο πεδίο του προσφυγικού/μεταναστευτικού πως μπορεί να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην ολοκλήρωσή της, έτσι όπως την οραματίστηκαν σπουδαίοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Ντε Γκολ, ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, ή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που πριν ακριβώς 40 χρόνια με τη συμβολή και των Γάλλων φίλων μας κατέστησε την Ελλάδα μέλος της τότε ΕΟΚ, κάνοντας τα σύνορα της χώρας μας και σύνορα της Ευρώπης». Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την εισαγωγική του ομιλία στη συνάντηση Ελλήνων και Γάλλων Βουλευτών για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Από ελληνικής πλευράς, εκτός του Μάξιμου Χαρακόπουλου, συμμετείχαν ακόμη oι βουλευτές κ.κ. Γιώργος Κουμουτσάκος (ΝΔ), Γιώργος Ψυχογιός (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιώργος Καμίνης (ΚΙΝΑΛ), ενώ από γαλλικής οι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Pieyre-Alexandre Anglade και κ. Pierre Henri Dumont.



Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας επισήμανε ότι «τα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα και η Γαλλία, δεν μπορεί παρά να μας ανησυχούν. Φαινόμενα που σχετίζονται με το μεταναστευτικό όπως αφενός της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και αφετέρου της ισλαμικής κυρίως ριζοσπαστικοποίησης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε συνεκτικά και ολοκληρωμένα. Για ένα μακρύ διάστημα στην Ευρώπη υπήρξε μια γραμμή μεγάλης ανοχής στην εισροή όχι μόνον προσφυγικών αλλά και μεταναστευτικών πληθυσμών, με στόχο την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού των χωρών της Ένωσης, και την προσδοκία ενσωμάτωσής τους στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες που οραματιζόταν. Δυστυχώς, οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς η οικονομική κρίση συμπίεσε την ευημερούσα προηγουμένως ευρωπαϊκή μεσαία τάξη, ενώ, ιδιαίτερα, μεγάλος αριθμός μεταναστών μουσουλμανικού θρησκεύματος δεν θέλησε να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές αξίες και συμπεριφορές, αλλά επεδίωξε να επιβάλει τις δικές του. Σε κάθε περίπτωση, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι ζητήματα που δεν πρόκειται να λήξουν σύντομα».

Όχι κράτη δυο ταχυτήτων!

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «δεν νοείται από την μία να βρίσκονται τα κράτη της πρώτης γραμμής, των συνόρων της Ευρώπης, που αναλαμβάνουν το κύριο βάρος των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, και μάλιστα υποχρεωτικά, ως εύλογο ανθρωπιστικό χρέος, και από την άλλη των υπολοίπων κρατών που από τα μετόπισθεν αρνούνται να μοιρασθούν αναλογικά τον αριθμό των εισερχομένων, αλλά περιορίζονται στην οικονομική ενίσχυση των κρατών της πρώτης γραμμής. Κανένα κράτος-μέλος δεν θέλει για τον εαυτόν του να μετατραπεί σε μια νήσος Έλις της Ευρώπης. Για την Ελλάδα το σημείο αυτό είναι απόλυτα ουσιώδες. Βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα την άρνηση αρκετών χωρών που αρνούνταν την υποδοχή ακόμη και λίγων ασυνόδευτων ανηλίκων».

Ειδικά για την Τουρκία σημείωσε ότι «κατά τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020 όλος ο πλανήτης είδε την προσπάθεια οργανωμένης εισόδου στο ελληνικό έδαφος δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, που καθοδηγούνταν από την τουρκική στρατοχωροφυλακή. Το ίδιο συνέβη και λίγο αργότερα στα νερά του Αιγαίου. Χάρη και στην αμέριστη βοήθεια των δυνάμεων της FROΝΤEX και των κρατών-μελών της ΕΕ που μας συμπαραστάθηκαν, οι προσπάθειες απέτυχαν. Όμως, από την πλευρά της γείτονος συνεχίζουμε να μην έχουμε την αναμενόμενη συνεργασία».

Βασικές αρχές



Καταλήγοντας ο Έλληνας βουλευτής έκανε μια σειρά προτάσεων για το νέο Σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, όπως:



«Α. Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών δεν θα είναι προαιρετική και δεν θα επαφίεται στην καλή θέλησή τους. Η μετεγκατάσταση πρέπει να προβλέπεται ότι θα γίνεται με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, με συγκεκριμένα μέτρα-ποινές στην περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης.

Β. Ο έλεγχος για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο έδαφος της ΕΕ να γίνεται πριν εισέλθουν σε αυτό (pre-entry screening), σε ειδικά σημεία, όπου θα προσέρχονται οι επιθυμούντες να υποβάλουν αίτημα ασύλου.



Γ. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνάψει συμφωνίες για επιστροφές με τρίτες χώρες, οι οποίες θα βασίζονται στην αρχή “more for more and less for less”. Οι ρήτρες για επιστροφές και επανεισδοχή θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όλων των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες για αναπτυξιακή ή εμπορική συνεργασία.



Δ. Να προβλέπεται η δυνατότητα του κράτους-μέλους να ορίσει μονομερώς την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ειδικά όταν τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας»



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εκ μέρους του ελληνικού κοινοβουλίου προσέφερε στους ομολόγους του, κασετίνα με 2 αργυρά μετάλλια (Καλλέργης-Μακρυγιάννης) και την έκδοση στα γαλλικά «Η Φωνή των Ποιητών».

