Epsilon Net College: ‘Εναρξη νέου Μεταπτυχιακού MSc in Logistics and Supply Chain Management

Το Epsilon Net College, μέλος του ομίλου Epsilon Net, ανακοινώνει την έναρξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Logistics and Supply Chain Management σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο University of Northampton, που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework).

Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Epsilon Net College είναι Πιστοποιημένο από το Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) και σχεδιάστηκε για να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναδεικνύοντας το στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητά της.

Το MSc in Logistics and Supply Chain Management περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο σύγχρονων μαθημάτων, καλύπτοντας κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς διαχείρισης έργων, κινδύνων, ανθεκτικότητας, αποθήκευσης και μεταφοράς. Παρουσιάζει αναδυόμενες τάσεις και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καλύπτοντας στρατηγικά ζητήματα για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι και τα στελέχη επιχειρήσεων αποκτούν θεωρητικές γνώσεις και αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξη και την εξέλιξή τους, στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και διεθνές εμπορικό περιβάλλον.

Οι εισηγητές είναι υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των Logistics & της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εκπαιδευτική διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία & σπουδαστή, με δυνατότητα αξιοποίησης Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή διαθέτουν.

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολεγίων και ιδρυμάτων του εξωτερικού ανεξαρτήτου της ειδικότητας του αρχικού τους πτυχίου. Επίσης δεκτοί γίνονται στελέχη χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά με αποδεδειγμένη σημαντική εργασιακή ή διοικητική εμπειρία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την προοπτική της άμεσης επαγγελματικής τους εξέλιξης μέσω του δικτύου πελατών & συνεργατών του Ομίλου της Epsilon NΕΤ που αριθμεί 70.000 επιχειρήσεις και με την αρωγή του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

O Διευθυντής του Epsilon Net College, κύριος Γεώργιος Ιωάννου δήλωσε:

«Το Epsilon Net College, προωθεί την εξέλιξη, τη δια βίου μάθηση και ταυτόχρονα οδηγεί την εκπαίδευση σε νέους δρόμους με διττά οφέλη τόσο σε εργαζομένους όσο και σε επιχειρήσεις. Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Logistics and Supply Chain Management αποτελεί ακόμα μια διαπίστευση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με το βρετανικό πανεπιστήμιο University of Northampton ενισχύοντας την επαγγελματική κατάρτιση και την ακαδημαϊκή αριστεία».

