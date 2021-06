Άδειες online τυχερών παιχνιδιών: Στα δημόσια ταμεία €15,5 εκατ. – Έρχονται ακόμη €6,25 εκατ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης αδειών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Όπως έχει αναφέρει με διαδοχικά δημοσιεύματα το newmoney, σταδιακά υφιστάμενοι αλλά και νέοι πάροχοι εντάσσονται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τίμημα, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, αποκτούν τις άδειες για τις οποίες έχουν αιτηθεί.

Υπενθυμίζεται πως για την άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος (Τύπος 1) το αντίτιμο ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και για την άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (Τύπος 2, που καλύπτει τα online παιχνίδια καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του που διεξάγονται είτε live, είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών – RNG) το αντίτιμο έχει οριστεί στα 2 εκατ. ευρώ. Η ισχύς των αδειών είναι 7ετής.

Προ ημερών χορηγήθηκε ο δεύτερος «κύκλος» αδειών και μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί οι ΟΠΑΠ (pamestoixima.gr), Stoiximan Limited (Stoiximan) Lucky Stream (Bet365), Betmed (Betsson), Plumo (Fonbet), ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες έπονται και άλλοι πάροχοι.

«Ο ΟΠΑΠ ήταν η μόνη εταιρεία που κατέβαλε εφάπαξ το συνολικό τίμημα των 5 εκατ. ευρώ και για τους δύο τύπους αδειών», αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Δημήτρης Ντζανάτος. Πηγές του ΟΠΑΠ σχολιάζοντας την καταβολή του ποσού των 5 εκατ.ευρώ, σημείωσαν πως πρόκειται για μια κίνηση που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στο έργο που επιτελεί η Επιτροπή Παιγνίων.

14 άδειες

Συνολικά από τις άδειες που μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί, τα δημόσια ταμεία έχουν εισπράξει το ποσό των 15,5 εκατ. ευρώ και έπονται επιπλέον 6,25 εκατ.ευρώ από τις εταιρείες που μέχρι σήμερα έχουν ενημερώσει ότι θα καταβάλουν την πρώτη δόση του τιμήματος, Από τις 14 άδειες που εκτιμάται πως θα χορηγηθούν, έχουν προϋπολογιστεί σε πρώτη φάση έσοδα 21,75 εκατ. ευρώ. Συνολικά το ποσό θα κινηθεί στα 70 εκατ. ευρώ εάν αδειοδοτηθούν οι πάροχοι που έχει προϋπολογίσει η ΕΕΕΠ. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει ανοικτή, κάτι που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατατεθεί αίτηση αδειδότησης από εταιρείες που μέχρι σήμερα δεν το έχουν πράξει.

Σε ό,τι αφορά στους επόμενους παρόχους που αναμένεται να αδειοδοτηθούν, κατά πληροφορίες έπονται η Sporting Odds Ltd – VistaBet Ltd, η N1 Greece Limited (για άδεια καζίνο) και η Interwetten Gaming Ltd (Interwetten). Ορισμένες από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς οφείλονται στον αυξημένο χρόνο που απαιτούν οι τράπεζες για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών.

Ως γνωστόν, από τις 21 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί οι έξι θεωρείται βέβαιο πως θα κοπούν καθώς συνδέονται ήδη με εταιρείες που θα πάρουν άδεια. Επιπλέον, εκκρεμούν δικαιολογητικά και άλλα έγραφα από αρκετούς παρόχους, με αποτέλεσμα εάν στο διάστημα που μεσολαβεί δεν καταφέρουν να συμπληρώσουν το φάκελό τους, τότε θα κληθούν να σταματήσουν τη λειτουργία των ιστοσελίδων τους, ειδάλλως θα ενταχθούν στη «black list» της ΕΕΕΠ.

Σημειώνεται, τέλος, στόχος της ΕΕΕΠ είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την ένταξη παρόχων στο νέο καθεστώς λειτουργίας (go Live) από την 1η Αυγούστου 2021.

