Βρετανία: Νέο περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών στο Λονδίνο – Δείτε βίντεο

Οι αντιπαραθέσεις των συμμοριών με μαχαίρια συνεχίζονται στο Λονδίνο. Μετά το επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας στο Χάιντ Παρκ όταν συμμορία με μαχαίρια ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε νεαρό άντρα, την Τετάρτη τέσσερις νεαροί με μαχαίρια συνεπλάκησαν μέρα μεσημέρι στο Γκρήνουιτς σε έναν κεντρικό δρόμο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που βιντεοσκόπησαν το συμβάν τρεις άνδρες, ο ένας εκ των οποίων κρατάει μαχαίρι, προσπαθούν να… κάνουν καλά έναν, ο οποίος κραδαίνοντας μια χατζάρα και έχοντας και ένα σφυρί στο άλλο χέρι αρχικά προσπαθεί να αμυνθεί.

Η αντιπαράθεση των τεσσάρων ανδρών διαρκεί αρκετά λεπτά με τους γείτονες να τους φωνάζουν να σταματήσουν.

Thugs slash each other with giant blades in Greenwich knife battle pic.twitter.com/daznYiJ25A

