Ένα πλαϊνό πλάνο της κάμερας του BBC, «αποκάλυψε» πώς ήταν ντυμένος κάτω από το γραφείο ο παρουσιαστής ειδήσεων Σον Λέι.

Η εμφάνισή του πάνω από το γραφείο είναι – ως συνήθως – άκρως επαγγελματική, με σακάκι και γραβάτα, όμως από τη μέση και κάτω τα πράγματα ήταν κάπως… διαφορετικά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, την Τετάρτη, την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου στη Βρετανία, ο 51χρονος παρουσιαστής Σον Λέι, ήταν ντυμένος με σακάκι και γραβάτα από την μέση και πάνω, αλλά ένα πλάνο από το πλάι έδειξε ότι από κάτω φορούσε σορτς και αθλητικά παπούτσια, την ώρα που εξηγούσε με σοβαρό ύφος τους ταξιδιωτικούς κανόνες του κορoναϊού και την πολιτική αναταραχή που πλήττει το Ισραήλ.

Ένας παρατηρητικός χρήστης του Twitter έγραψε: «Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Σον Λέι προσπαθεί να δροσιστεί φορώντας σορτς; Και αν ναι, έπρεπε να το μάθουν οι θεατές;». Ένας άλλος εξήγησε: «Έχει ζέστη σήμερα στο Λονδίνο, εκεί όπου βρίσκονται και τα γραφεία και τα στούντιο του BBC, γι’ αυτό και φοράει σορτς».

Is BBC news reader Shaun Ley keeping his cool by wearing shorts? And if so, were viewers meant to find out? #bbcnews pic.twitter.com/hzy4euQRY6

Μια θεατής του δελτίου ειδήσεων, η 34χρονη Τζαστίνα Τοσούν, είπε στην The Sun: «Πέθανα στα γέλια. Διάβαζε όλες αυτές τις ζοφερές ειδήσεις όταν συνειδητοποίησα ότι δεν φορούσε παντελόνι. Ήταν πολύ αστείο γιατί έμοιαζε με διευθυντή τράπεζας από τη μέση και πάνω και με τουρίστα από τη μέση και κάτι».

Shaun Ley on the BBC is wearing shorts and trainers under his suit rn LOOOOOOOOL the cameraman accidentally panned past his desk from the side 😭😭😭

