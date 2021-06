Έφτασαν τα 260,2 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί κατά του κοροναϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουνίου και τα 325,8 εκατομμύρια οι παραδόσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 260,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Όπως επισημαίνεται στο γράφημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 48% του ενήλικου πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και 85 εκατομμύρια είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Our efforts are paying off and more Europeans are protected every day.

Latest vaccination figures:

🟨 48% of the EU population vaccinated at least once.

🟦 325 800 000 vaccine doses delivered.

🟥 260 200 000 vaccines administered.#SafeVaccines

