Χ. Θεοχάρης: «Οι οιωνοί φέτος είναι καλοί για τον τουρισμό»

Αισιόδοξος για την ελληνικό τουρισμό εμφανίστηκε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης κατά την τοποθέτησή του στο 9ο συνέδριο Regional Growth Conference στην Πάτρα.

«Οι καινοτόμες ιδέες όπως οι συνέργειες, τα τεστ στα σύνορα, η τήρηση των πρωτοκόλλων βοήθησαν για να κερδηθεί το στοίχημα της ποιότητας στο τουρισμό, κατά την περσινή τουριστική περίοδο και δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειας, καθώς κανένα τουριστικό κατάλυμα δεν έκανε εκπτώσεις στους υγειονομικούς κανόνες όσο δύσκολο και να ήταν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.

Το συνολικό σχέδιο που υπάρχει στον τουρισμό, το οποίο η Ελλάδα υλοποιεί με σταθερότητα και χωρίς αποκλίσεις, είναι το μεγάλο ατού για τη χώρα φέτος, στο οποίο έρχεται να προστεθεί η έξωθεν καλή μαρτυρία που έχουμε ως παρακαταθήκη από πέρσι όπως ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο Regional Growth Conference που διεξάγεται στην Πάτρα και διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι ο τουρισμός άνοιξε βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου και χωρίς «μπρος – πίσω» γι’ αυτό και η ημερομηνία που δόθηκε για το άνοιγμα δεν άλλαξε. Την ίδια ώρα στις «αποσκευές» μας ως χώρα κουβαλάμε τις καλές εντυπώσεις που αποκόμισαν οι τουρίστες που μας επισκέφτηκαν πέρσι και το αίσθημα ασφάλειας που ένοιωσαν καθώς όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις τήρησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με απόλυτη προσήλωση και υπευθυνότητα χωρίς «εκπτώσεις», είπε ο υπουργός.

Ως παράδειγμα ανέφερε τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν ως νούμερο ένα προορισμό την Ελλάδα φέτος.

Μπορεί να μην τελειώσαμε με την πανδημία, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, αλλά οι οιωνοί είναι καλοί.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το άνοιγμα του τουρισμού μέχρι σήμερα επιταχύνεται ο ρυθμός μείωσης κρουσμάτων. Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα και να εμβολιαζόμαστε, προκειμένου και εμείς να αισθανόμαστε ασφαλείς.

O υπουργός τόνισε ότι οι οιωνοί για τη φετινή τουριστική περίοδο είναι καλοί αλλά συμπλήρωσε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ιός είναι ακόμα εδώ και ζήτησε τήρηση των πρωτοκόλλων και μαζικό εμβολιασμό «για να έχουμε την «πολυτέλεια» να ανοίξουμε τον τουρισμό».

Με την σειρά της η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου τόνισε τη σημασία για την χώρα να αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μετά την πανδημία. Ο τουρισμός πρέπει να αλλάξει και πρέπει να προχωρήσει χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία.

Η κ. Γκερέκου αναφέρθηκε επίσης στο μήνυμα του ΕΟΤ για τη φετινή σεζόν «All you want is Greece», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μήνυμα που λέει στον μελλοντικό επισκέπτη «μετά από αυτή τη δραματική περιπέτεια που έχεις ζήσει μελλοντικέ επισκέπτη, έλα στην Ελλάδα που έχει και μπορεί να σου δώσει τα πάντα».

Κατέληξε λέγοντας πως υπάρχει κενό στην μεταποίηση και στον αγροτοδιατροφικό τομέα και κάλεσε τους νέους επενδυτές να λειτουργήσουν ως συνδιαμορφωτές στο νέο τουρισμό που έρχεται.

Από την πλευρά της η Μαρί Δασκαλαντωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της «Grecotel Hotel», σημείωσε ότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει η σεζόν δεν θα είναι μεγάλη και τόνισε την ανάγκη να περιοριστούν οι απαγορεύσεις στις μετακινήσεις, σημειώνοντας: «δεν ξέρω πότε είναι η επόμενη μέρα, η πανδημία είναι ακόμη εδώ, αλλά είναι λυπηρό που η Ευρώπη λειτουργεί τόσο περιοριστικά στο θέμα της μετακίνησης μεταξύ των χωρών, ενώ την ίδια ώρα στις ΗΠΑ επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών παντού».

Όπως τόνισε ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της «Aldemar» η επόμενη μέρα, θα είναι μέρα βιωσιμότητας και οι δύο άξονες στους οποίους πρέπει να χτίσουμε είναι το ταξίδι και η φιλοξενία. Επεσήμανε επίσης, ότι ως πρώτο στόχο πρέπει και μπορούμε να έχουμε τον 8μηνο τουρισμό αρχικά και σταδιακά να μιλήσουμε για 12μηνο τουρισμό, καθώς η επέκταση της σεζόν στους 8 μήνες είναι κάτι εφικτό, πάνω στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε και να επενδύσουμε, αναφέροντας ως παράδειγμα τις υψηλές θερμοκρασίες που έχει η Κρήτη τον Νοέμβριο.

Ο Ιωάννης Παππάς, διευθυντής Μεσογείου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού, μίλησε για την ανθεκτικότητα των μικρών και μπουτίκ προορισμών με χαρακτηριστικά αειφορίας και βιωσιμότητας κάτι που ουσιαστικά ανέδειξε η πανδημία και τόνισε ότι θα πρέπει η χώρα να συμπεριλάβει στο αφήγημά της αυτό το κομμάτι. Όπως ανέφερε αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τρία μεγάλα έργα που αφορούν προορισμούς της Ελλάδας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο και την Αθήνα, όπου πρέπει να αξιολογηθεί τι υπάρχει και τι πρέπει να αλλάξει.