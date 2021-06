Ξεκινά με υψηλές προσδοκίες το 10ο Greek Investment Forum – New York

Με πολύ ικανοποιητικό αριθμό προγραμματισμένων συναντήσεων και με κυβερνητική συμμετοχή σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, ξεκινά αύριο Τρίτη, 8 Ιουνίου, το 10o Greek Investment Forum – New York που πραγματοποιεί το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, όπως και πέρυσι, λόγω της πανδημίας, ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι έντονο καθώς η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, οι επιδόσεις της οικονομίας (όπως φάνηκε και από τα πρόσφατα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ) και οι προοπτικές που δημιουργούνται λόγω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν δημιουργήσει ένα θετικό επενδυτικό περιβάλλον.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συνοδευτεί από ρεκόρ συμμετοχής εισηγμένων (στην ατζέντα περιλαμβάνονται 33 εισηγμένες), καθώς υπάρχει διεύρυνση των συμμετοχών με εισηγμένες που για πρώτη φορά δίνουν το παρών στο forum, όπως η Quest Holdings, η Entersoft και η Epsilon Net.

Όπως αναφέρουν στελέχη του Χ.Α, τα ραντεβού αναμένεται να φτάσουν σε πολύ ικανοποιητικό αριθμό, καθώς μέρα με τη μέρα προστίθενται νέα. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες για τις οποίες υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση για συναντήσεις είναι -εκτός των τραπεζών που πάντοτε είναι ψηλά σε ραντεβού- ο OΠΑΠ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η Mytilineos. Σε ό,τι αφορά στα funds που συμμετέχουν, προέρχονται τόσο από Ευρώπη όσο και από ΗΠΑ και έχουν ήδη ξεπεράσει τα 70, αριθμός που θα είναι ο υψηλότερος από το 2008.

Σημειώνεται πως από πλευράς εισηγμένων συμμετοχή έχουν δηλώσει οι ΑΔΜΗΕ, Aegean, Alpha Bank, Autohellas, Cenergy, Eurobank, ΔΕΗ, Fourlis, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Entersoft, Epsilon Net, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, Ικτίνος, Κρι – Κρι, Lamda Development, Motor Oil, Μυτιληναίος, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, Πειραιώς, Prodea, Profile, Όμιλος Quest, Sarantis, Πλαστικά Θράκης, ΤΙΤΑΝ και Viohalco.

Στο επενδυτικό forum το παρών θα δώσουν -στις 8 Ιουνίου- ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας (The rebound of the Greek economy), ακολουθεί ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης (Greece: An investment-friendly destination), έπεται ο σύμβουλος του πρωθυπουργού επί οικονομικών θεμάτων, Άλεξ Πατέλης (Opportunities in post-pandemic Greece) και η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (The Greek Capital Market and the Banking Sector: Outlook & Prospects).

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πάνελ των επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, κ.κ. Καραβία, Μεγάλου, Μυλωνά, Ψάλτη, αλλά και οι τοποθετήσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη. Η πρώτη ημέρα θα κλείσει με την τοποθέτηση του David Burger, Deputy Chief of Mission στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και του Ν. Χαντζηνικολάου, προέδρου της ΕΧΑΕ.