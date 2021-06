Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε χθες Κυριακή την ευθύνη για την επίθεση βομβιστή-καμικάζι στην πόλη Σάμπχα της νότιας Λιβύης, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αξιωματικοί της αστυνομίας και να τραυματιστούν άλλοι πέντε αστυνομικοί, με ανάρτηση του πρακτορείου «ειδήσεων» Νασίρ, οργάνου προπαγάνδας της τζιχαντιστικής οργάνωσης, στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Σύμφωνα με το ΙΚ, μέλος της οργάνωσης, που κατονομάζεται ως Μοχάμεντ Ελ Μουχάτζιρ, διέπραξε την επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Πρωτεύουσα της Φέζαν, νότιας επαρχίας της Λιβύης, η Σάμπχα ελέγχεται από τον αυτοαποκαλούμενο Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης.

Two people killed, others injured in car bomb explosion in #Libya‘s south https://t.co/hgv3FpqfPW

Εχει μετατραπεί επανειλημμένα σε θέατρο επιθέσεων τζιχαντιστών τα τελευταία χρόνια.

Η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος μετά την εξέγερση που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011. Η μείζων πολιτική κρίση – με αντίπαλες κυβερνήσεις στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της χώρας -, σε συνδυασμό με την αποσύνθεση των μηχανισμών ασφαλείας, ευνόησε την έλευση στη χώρα της βόρειας Αφρικής τζιχαντιστικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Μετά την απώλεια προπυργίων του γύρω από τις πόλεις Σύρτη (βόρεια και κεντρικά) και Ντέρνα (ανατολικά) το 2018, το ΙΚ αποδυναμώθηκε και τα μέλη του αποσύρθηκαν στην έρημο, ή αναμίχθηκαν με τον πληθυσμό στις λιβυκές ακτές στη Μεσόγειο.

Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πολιτική διαδικασία με την υποστήριξη του ΟΗΕ, η οποία επέτρεψε να σχηματιστεί τον Μάρτιο μεταβατική κυβέρνηση επιφορτισμένη με την επανένωση της χώρας και την προετοιμασία διπλών, βουλευτικών και προεδρικών, εκλογών τον Δεκέμβριο, διαδικασία που χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

IS in Libya are back with a boom. The group just claimed a covert SVBIED attack (by ’Mohammed al-Muhajer’) against an LNA convoy at a checkpoint near Sabha, central Libya, killing at least 4.

See my article on the SVBIEDs of IS in Libya https://t.co/J4RNom7oYZ pic.twitter.com/gp9M2A77tf

— Hugo Kaaman (@HKaaman) June 6, 2021