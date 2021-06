Χαμός ξέσπασε στα social media με τους χρήστες να προσπαθούν να λύσουν το γρίφο με το παντελόνι του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Φορούσε ή δεν φορούσε ανάποδα το παντελόνι του ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σε ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα;

Τα πλάνα από τις κάμερες δείχνουν ότι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος μάλλον μπέρδεψε το μπρος με το πίσω του παντελονιού.

Άλλοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι απλά φορούσε παντελόνι με λάστιχο στη μέση και, για το λόγο αυτό, δεν φαινόταν το φερμουάρ.

Η εφημερίδα «Daily Mail» συγκέντρωσε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια της ομιλίας του για να διαπιστώσει εάν πράγματι ο Τραμπ έκανε λάθος.

Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που έσπευσαν να συγκρίνουν τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ με το δίδυμο χιπ χοπ που έκανε θραύση τη δεκαετία του΄90, τους Κriss Κross.

Τότε ήταν μόδα να φορούν οι νέοι ανάποδα τα παντελόνια τους, με το φερμουάρ δηλαδή στην πίσω πλευρά και τις τσέπες μπροστά.

Πάντως, το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, απεικονίζει τον Τραμπ στο Γκρίνβιλ της Βόρειας Καρολίνας με το παντελόνι του γεμάτο ζάρες στο μπροστινό μέρος των μηρών, χωρίς να υπάρχει φερμουάρ ή κουμπί.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε τη μεγάλη ομιλία του σήμερα με το παντελόνι του να είναι φορεμένο ανάποδα. Κοιτάξτε το από κοντά και πείτε μου ότι κάνω λάθος», γράφει ο αρθρογράφος της εφημερίδας «New York Daily News», Μπράντον Φρίντμαν.

Others are noting this, but it can’t be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I’m wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021