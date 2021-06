Νέος πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Ανδρέας Σιάμισιης

Η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) που πραγματοποιήθηκε χθες, (Δευτέρα, 7/6/2021), επικύρωσε την ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανακηρύξει ως νέο Πρόεδρο, το μέχρι πρότινος μέλος του, κ. Ανδρέα Σιάμισιη.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης διαδέχεται τον κ. Ιωάννη Πανιάρα, Διευθυντή Δραστηριοτήτων Ευρώπης & Αειφορίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος παραδίδει τη σκυτάλη μετά από πέντε χρόνια στη θέση του Προέδρου του ΒΙΑΝ.

Στη διάρκεια της θητείας του κ. Ιωάννη Πανιάρα, το BIAN, με στοχευμένες παρεμβάσεις συνέβαλε στη διαμόρφωση και κατάθεση αξιόπιστων προτάσεων από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας στο δημόσιο διάλογο που σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι απαραίτητος για τη μετάβαση στην Πράσινη Ανάπτυξη, με όρους ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, συνέχισε να προάγει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση ρίσκου και στη λήψη αποφάσεων που παράγουν αξία για τις ίδιες, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, ο κ. Ιωάννη Πανιάρας ανέφερε «Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του ΔΣ του ΒΙΑΝ, τον Γενικό Διευθυντή Κ. Κωνσταντίνου και την ομάδα του, καθώς και όλες τις εταιρείες-μέλη μας και τον ΣΕΒ, για την άριστη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο και στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία 5 χρόνια, η οποία είμαι βέβαιος θα συνεχίσει και θα ενταθεί υπό την προεδρία του Αντρέα Σιάμισιη. Η ατζέντα του ΒΙΑΝ, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, η βιοποικιλότητα και η ανάγκη για περιβαλλοντικούς κανόνες και συμμόρφωση είναι πλέον δίκαια αναγνωρισμένα ως κεντρικά θέματα για την κοινωνία του σήμερα και τις γενιές του αύριο».

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε: «Σε μια κομβική στιγμή για τη χώρα, όπου ζητούμενο είναι η ταχεία ανάκαμψη από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο ρόλος του ΒΙΑΝ στο δημόσιο διάλογο καθίσταται ακόμη πιο νευραλγικός. Ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων και η αναγκαιότητα μετάβασης στο νέο ενεργειακό μοντέλο μέχρι το 2030, θέτουν μπροστά μας ισχυρές προκλήσεις, αλλά δημιουργούν και νέες σημαντικές ευκαιρίες.

Η προσήλωση στους στόχους SDG για βιώσιμη ανάπτυξη, η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, καθώς και η ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά της, αποτελούν προϋποθέσεις για την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ως νέος Πρόεδρος του ΒΙΑΝ σας προσκαλώ να φτιάξουμε όλοι μαζί μία δυναμική ομάδα εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευχαριστώ τόσο τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου για την ομόφωνη στήριξη και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, όσο και τον προκάτοχό μου για το σημαντικό έργο που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του».

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός των δράσεων του ΒΙΑΝ για τη χρονιά που πέρασε, ενώ τέθηκαν οι προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του στόχου κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Η νέα σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Σιάμισιης Ανδρέας [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ]

Αντιπρόεδρος: Μυλωνογιάννης Γεώργιος [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Γενικός Γραμματέας: Κουκλέλης Κωνσταντίνος [ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ]

Ταμίας: Χατζόπουλος Αλέξανδρος [ΣΕΒ]

Μέλη: Εμμανουηλίδης Νίκος [NESTLE ΕΛΛΑΣ]

Καλογεράκος Άγγελος [ΑE ΤΙΤΑΝ]

Κεφάλας Αθανάσιος [IMERYS ΕΛΛΑΣ]

Μπρουμίδης Χάρης [VODAFONE]

Παπαδόπουλος Δημήτριος [ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.]

Πoλυχρονόπουλος Αθανάσιος [POLYECO AE]

To who is who του Ανδρέα Σιάμισιη

Σπούδασε Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο του Essex Αγγλίας και είναι μέλος (FCA) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στην KPMG στο Λονδίνο, με ειδίκευση στον τραπεζικό τομέα και μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Από το 1993 έως το 2000 εργάστηκε σε Διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές αγορές στον Όμιλο DIAGEO ενώ το 1998-1999 ανέλαβε, παράλληλα, και την ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων του Ομίλου (Pillsbury) στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Κατά την περίοδο 2000 έως 2002 εργάστηκε σε εισηγμένη εταιρία υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, συμφερόντων του Ομίλου ΛΕΒΕΝΤΗ και το 2003 προσλήφθηκε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών στην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το 2005, μετά την συγχώνευση της ΠΕΤΡΟΛΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου και ορίστηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Από το 2012 είχε την εποπτεία των δραστηριοτήτων εξωτερικού ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κατά το χρονικό διάστημα 2014-2015 και 2017-2019 οπότε και ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εκτός από μέλος (FCA) του ICAEW, και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, συμμετέχει σε διάφορες εξειδικευμένες ομάδες του ICAEW και είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Από το 2020 είναι εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) καθώς και του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΕΒ ΒΙΑΝ).

