Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί εδώ και μερικά λεπτά μια σειρά διεθνών ενημερωτικών ιστοσελίδων, όπως οι Financial Times, οι New York Times, το -, το BBC, o The Guardian, το CNN και άλλα διεθνή δίκτυα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα παρατηρούνται και στην ιστοσελίδα της Amazon, amazon.com, ενώ εκτός λειτουργίας είναι και η ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα ή αν πρόκειται για ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για το δεύτερο σενάριο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Όποιος επιχειρεί να μπει στις παραπάνω ιστοσελίδες βλέπει την εξής ένδειξη: «Error 503 Service Unavailable».

twitch is down, reddit’s down, twitter’s acting up, big attack by the looks of things what’s going on pic.twitter.com/q6sJmB5emZ — sam coates (@samcoates69) June 8, 2021

The Guardian’s website and app are currently being affected by a wider internet outage and will be back as soon as possible — The Guardian (@guardian) June 8, 2021

-