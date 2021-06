Χονγκ Κονγκ: Θέση πάρκινγκ πουλήθηκε έναντι 1,3 εκατ. δολαρίων!

Ακόμα ένα ρεκόρ έσπασε η αγορά ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, μια θέση πάρκινγκ πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 1,3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (10,2 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ), η υψηλότερη τιμή που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του -, η συγκεκριμένη «χρυσή θέση» πωλήθηκε από την Wharf Holdings Ltd και τον όμιλο Nan Fung Group στο συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων Mount Nicholson, που βρίσκεται στην περιοχή The Peak του Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ακριβή περιοχή με θέα σε ολόκληρη την πόλη. Τον περασμένο Μάιο, όπως υπενθυμίζει το -, ένα σπίτι στο The Peak είχε νοικιαστεί στην ασύλληπτη τιμή των 210.000 δολαρίων ΗΠΑ (1,6 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ) τον μήνα.

Το Mount Nicholson είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυτελή οικιστικά πρότζεκτ στο Χονγκ Κονγκ. Τα διαμερίσματα που περιλαμβάνει ήταν στο παρελθόν τα ακριβότερα της Ασίας, προτού «χάσουν» τον τίτλο από εκείνα του συγκροτήματος «21 Borrett Road» της CK Asset Holdings Ltd.

Όπως επισημαίνει το BBC, και το προηγούμενο ρεκόρ για την υψηλότερη τιμή θέσης πάρκινγκ «άνηκε» στο Χονγκ Κονγκ, όπου μια θέση είχε «πιάσει» 980.000 δολάρια ΗΠΑ το 2019.

Ειδήσεις σήμερα



Τριπλό φονικό στην Κέρκυρα: Σκότωσαν ζευγάρι Γάλλων που ζούσαν στο νησί και έναν ΈλληναΑφγανιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί από έκρηξη νάρκης

Οι προτάσεις του ΚΙΝΑΛ για βιώσιμο μετασχηματισμό σε Κερατσίνι – Δραπετσώνα