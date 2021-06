Εν μέσω της συζήτησης που γίνεται διεθνώς για την αύξηση της φορολογίας που επιβάλλεται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, έρευνα της ανεξάρτητης οργάνωσης ProPublica, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δείχνει ότι αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι κατάφεραν νομίμως να αποφύγουν τελείως την καταβολή φόρου εισοδήματος κάποιες χρονιές.

Ο Τζεφ Μπέζος και ο Ίλον Μασκ βρίσκονται στο βάθρο των τριών πιο πλούσιων ανδρών στον κόσμο και ανάμεσα σε αυτούς που κατάφεραν να μην πληρώσουν κανέναν ομοσπονδιακό φόρο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος δεν πλήρωσε ούτε cent σε φόρους τις χρονιές 2007 και το 2011, και ο επικεφαλής της Tesla Ίλον Μασκ δεν πλήρωσε το 2018.

Δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για «φορολογική βελτιστοποίηση», φοροαποφυγή, η οποία επιτρέπει την μείωση της φορολογίας με εντελώς νόμιμο τρόπο, διευκρινίζει η ProPublica.

Η ProPublica σημειώνει για παράδειγμα ότι ο Τζεφ Μπέζος ζήτησε και πέτυχε να εξασφαλίσει έκπτωση φόρου 4.000 δολαρίων για τα παιδιά του το 2011, μια χρονιά κατά την οποία στην φορολογική του δήλωση εμφάνισε απώλειες σε επενδύσεις μεγαλύτερες από το ετήσιο εισόδημά του. Ο ίδιος ωστόσο έδειξε τον Απρίλιο ότι υποστηρίζει την αύξηση της φορολογίας που επιδιώκει να υιοθετηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για να χρηματοδοτήσει το σχέδιο επενδύσεών του στις υποδομές.

