Κορωνοϊός: Έρχεται η ώρα των υποχρεωτικών εμβολιασμών και των «διευκολύνσεων» για εμβολιασμένους

Τον δρόμο για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών υπέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως όταν καταστεί εφικτή η επιλογή όλων των εμβολίων για όλους τους πολίτες τότε θα μπουν σε εφαρμογή διευκολύνσεις για όσους εμβολιάζονται.

Σε πρώτη φάση και αφού δοθεί το πράσινο φως από την Επιτροπή Βιοηθικής, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καθιερώσει από το προσεχές φθινόπωρο τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών καθώς και των εργαζομένων σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, όπως επισημοποίησε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης στη Βουλή στη συζήτηση της νομοθετικής ρύθμισης για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Η κυβέρνηση αναμένει εντός των επομένων ημερών το σχετικό πόρισμα από την Επιτροπή Βιοηθικής, το οποίο και θα δοθεί στη δημοσιότητα, ώστε μετά από έναν σχετικά σύντομο δημόσιο διάλογο να καταλήξουμε και στις πολιτικές μας γύρω από τα θέματα αυτά, αναφέρουν αρμοδιες πηγές.



Σήμα προς την ίδια κατεύθυνση έδωσε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον πρωθυπουργό την Τρίτη επεσήμανε ότι το Σύνταγμα κατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. «Άρα το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

«Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, τότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους», εξήγησε από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργάνωασν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering. «Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητες μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για παράδειγμα, ανέφερε, κάποια εστιατόρια δεν αποκλείεται να επιτρέψουν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους μόνον στους πλήρως εμβολιασμένους. Ο ίδιος νωρίτερα διάνθισε την ομιλία του στη Βουλή με αισιόδοξους τόνους για τις θετικές επιπτώσεις για τον τουρισμό που μπορεί να έχει το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό που καθιερώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η η χώρα μας ξεκίνησε να εφαρμόζει με αποτέλεσμα ήδη 230 χιλιάδες Έλληνες έχουν μπει στη σχετική εφαρμογή και το έχουν εκτυπώσει.

Επαναλαμβάνοντας την έκκληση για μαζικό εμβολιασμό των Ελλήνων, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε και τη συνδρομή της αντιπολίτευσης προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς σε κάποιες περιοχές της χώρας τα ποσοστά όσων προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα είναι χαμηλά συγκριτικά με άλλες περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται προθυμία των Ελλήνων να συμβάλουν στην οικοδόμηση του τείχους ανοσίας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτραπεί ένα τέταρτο πανδημικό κύμα από το φθινόπωρο.



Κάνοντας απολογισμό της μάχης κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις «έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε για το ταξίδι που ανοίγεται μπροστά μας. Αρκεί να κρατήσουμε ασφαλές το σκάφος με τον θώρακα των εμβολίων και να αφήσουμε τον άνεμο της προόδου να ξεδιπλώσει τα πανιά του. Και να δουλέψουμε, επιτέλους, ενωμένοι προς τα εκεί που δείχνει η πυξίδα του αύριο. Με λίγα λόγια, αργά αλλά σταθερά, πάντα με την απαραίτητη προσοχή, γυρίζουμε τη σελίδα της πανδημίας και αρχίζουμε πια να γράφουμε τη σελίδα της ευημερίας».

«Τονωτική ένεση»

«Καθώς η έξοδος από την κρίση είναι πλέον ορατή, μπορούμε πια να το πούμε, ότι από την εποχή των κρουσμάτων μπαίνουμε σταδιακά στην εποχή της ανάκαμψης», είπε ο πρωθυπουργός. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε απέναντι στον κίνδυνο, παρόλο που «φαίνεται ότι πια βαδίζουμε προς την υπέρβασή του».

«Αν ο εμβολιασμός αποτελεί αντίδοτο στον κορωνοϊό για την υγεία μας, το ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν μία πρώτη τονωτική ένεση για την οικονομία μας», συμπλήρωσε. Πρόκειται, είπε, «για μία τολμηρή ελληνική πρωτοβουλία, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που το εισηγηθήκαμε στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, συναντώντας αρχικά την έντονη δυσπιστία των εταίρων μας. Ύστερα όμως από λίγους μήνες εκείνη η πρόταση της Αθήνας, που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο αυτού του έτους, αποτελεί πραγματικότητα της Ευρώπης».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκης αυτή η πρωτοβουλία «αποτελεί απόδειξη ότι ακόμα και στο πιο σκοτεινό σημείο του τρίτου κύματος, τον Ιανουάριο δηλαδή αυτού του έτους, η χώρα είχε σχέδιο και προνοητικότητα». Ο ίδιος θύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών και σε άλλα επίπεδα. Ήμασταν, είπε, «από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη χώρα, που χρησιμοποιήσαμε μαζικά τα self-test. Και τότε είχαμε δεχθεί αρκετή κριτική από την αντιπολίτευση. Πλην όμως τα αποτελέσματα από τα self-test είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά».





Ήμασταν, συνέχισε, «η πρώτη χώρα που πέρσι το καλοκαίρι, όταν είχαμε πολύ λιγότερα όπλα στη διάθεσή μας χρησιμοποιήσαμε ένα ευφυές σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, έναν αλγόριθμο για να μπορούμε να κάνουμε πιο στοχευμένα τεστ στα σύνορά μας». Θύμισε επίσης ότι η Ελλάδα με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες έθεσαν στον ευρωπαϊκό διάλογο ήδη από τον Μάρτιο του 2020 την ανάγκη να υπάρχει μία μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομική αντίδραση στην τεράστια οικονομική ύφεση που προκάλεσε ο κορωνοϊός. Και, όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο οριστικοποιήθηκε σε μία μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής πέρσι τον Ιούλιο.

