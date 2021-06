Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν «ισραηλινή επίθεση» στην περιοχή της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της Συρίας, μετέδωσε αργά χθες βράδυ το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ισραηλινά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους από «τον εναέριο χώρο του Λιβάνου», μετέδωσε το πρακτορείο, το οποίο δεν έχει αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα ακούστηκαν «εκρήξεις στη Δαμασκό», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό και γύρω από την πόλη» από τα «ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών θέσεων» των συριακών ένοπλων δυνάμεων.

Κατά τη ΜΚΟ αυτή, στόχοι έγιναν τομέας «κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού» και «πτέρυγα της συριακής πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή Ντουμάιρ», περίπου πενήντα χιλιόμετρα από τη Δαμασκό, όπου «σημειώθηκαν εκρήξεις σε αποθήκες όπλων».

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, «πλήγματα καταφέρθηκαν επίσης στο νότιο τμήμα της επαρχίας Χομς», στην κεντρική Συρία, ενώ «εκρήξεις ακούστηκαν στις επαρχίες Χάμα και Λαττάκεια», στο βόρειο και στο βορειοδυτικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας.

«Τα πλήγματα είχαν αποτέλεσμα ανθρώπινες απώλειες στη Χομς, όπου σωστικά συνεργεία στάλθηκαν στις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν», ανέφερε η ΜΚΟ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

«Πρόκειται για τις πρώτες ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία μετά τον πρόσφατο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σημείωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ράμι Αμπντελ Ραχμάν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού – ο οποίος σπανίως αναγνωρίζει πως εξαπολύει πλήγματα στη Συρία – περιορίστηκε να πει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν θα σχολιάσει «πληροφορίες προερχόμενες από το εξωτερικό».

Αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη στη γειτονική Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στο συριακό έδαφος, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ, και των συμμάχων του ιρανικών δυνάμεων και λιβανέζικου σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ.

