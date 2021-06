Με απρόοπτα ξεκίνησε το πρώτο ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου θα έχει σημαντικές συναντήσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη βασίλισσα Ελισσάβετ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε επίθεση από… τζιτζίκια λίγο πριν ανέβει στο Air Force One για να πετάξει στη Γενεύη.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ένα τεράστιο τζιτζίκι κάθισε στον λαιμό του, με τον Μπάιντεν να το διώχνει με το χέρι του.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, είπε στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους «προσέχτε τα τζιτζίκια»!

Η ατάκα αυτή του Μπάιντεν δεν ήταν τυχαία: το αεροπλάνο που θα μετέφερε τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου καθυστέρησε σχεδόν έξι ώρες να απογειωθεί εξαιτίας των τζιτζικιών.

Συγκεκριμένα, ένα σμήνος τζιτζικιών γέμισε τους κινητήρες του αεροσκάφους, προκαλώντας βλάβη και κρατώντας τους δημοσιογράφους καθηλωμένους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η πτήση επρόκειτο, αρχικά, να απογειωθεί στις 21:00 τοπική ώρα, ωστόσο οι δημοσιογράφοι έπρεπε να περιμένουν για περίπου έξι ώρες, προκειμένου να επιβιβαστούν σε άλλο αεροπλάνο για να ταξιδέψουν με ασφάλεια.

«Θα θυμάμαι αυτήν την ατελείωτη καθυστέρηση για πολλά χρόνια από τώρα», έγραψε στο Twitter ο ανταποκριτής του CNN, Phil Mattingly.

i’m gonna remember this never-ending flight delay 17 years from now, cicadas

— Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) June 9, 2021